Mirum Pharmaceuticals kupuje Bluejay Therapeutics za až 820 milionů USD

Mirum získá Bluejay Therapeutics a lék brelovitug za až 820 milionů USD.
Cílem je léčba hepatitidy D, závažného a vzácného onemocnění jater.
Klinické výsledky jsou nadějné – 82 % pacientů mělo normalizované jaterní enzymy.
Mirum plánuje uvedení léku na trh v roce 2027, pokud budou výsledky fáze 3 úspěšné.
Biotechnologická společnost Mirum Pharmaceuticals oznámila akvizici společnosti Bluejay Therapeutics v rámci transakce v hodnotě až 820 milionů USD. Díky tomuto kroku Mirum získá práva na brelovitug, experimentální monoklonální protilátku určenou pro léčbu vzácného a agresivního chronického hepatitidy D.
Struktura transakce zahrnuje 250 milionů USD v hotovosti, 370 milionů USD ve formě akcií a až 200 milionů USD v budoucích výkonnostních milnících, vázaných na úspěšnost prodejů.
Hepatitida D je považována za nejzávažnější formu virového zánětu jater, postihující výhradně pacienty již infikované hepatitidou B. V současnosti neexistuje žádná schválená terapie a onemocnění má velmi špatnou prognózu – podle údajů společnosti až 50 % pacientů umírá na jaterní komplikace do 10 let od diagnózy.
V klinické studii fáze 2 brelovitug snížil virovou nálož u všech pacientů léčených po dobu 48 týdnů a až 82 % pacientů mělo normalizované jaterní enzymy, což naznačuje výraznou účinnost.
Mirum plánuje financovat další vývoj a případné uvedení léčiva na trh prostřednictvím nově získaných 200 milionů USD z privátní emise akcií zaměřené na investory v oblasti zdravotnictví. Finální výsledky fáze 3 se očekávají v druhé polovině roku 2026, přičemž cílem je registrační žádost v USA a potenciální uvedení na trh v roce 2027.
Podle vyjádření generálního ředitele Mirum, Chrise Peetze, transakce přesně zapadá do firemní strategie zaměřené na vzácná a neléčená onemocnění. Akvizice bude pravděpodobně uzavřena během prvního čtvrtletí roku 2026.
Graf MIRM.US (D1)
Akcie společnosti Mirum Pharmaceuticals se propadly na úroveň 64,41 USD a prolomily obě důležité technické podpory – EMA 50 (70,15 USD) i SMA 100 (68,52 USD). RSI kleslo na hodnotu 38,4, tedy těsně nad přeprodaným pásmem, což potvrzuje sílící prodejní tlak. Po několikatýdenní konsolidaci v pásmu kolem 70–72 USD se cena prudce otočila směrem dolů, přičemž průraz pod klouzavé průměry může naznačovat potenciál pro další pokles, pokud se akcie rychle nevrátí zpět nad 68–70 USD. Z krátkodobého hlediska je důležité sledovat, zda si akcie udrží hladinu kolem 64 USD. Její prolomení by mohlo otevřít cestu k nižším supportům v oblasti 60–61 USD.
Zdroj: xStation5
