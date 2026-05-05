Módní gigant odolává bouři 👔

- Hugo Boss vykázal provozní zisk 35 milionů EUR, čímž překonal očekávání analytiků ve výši 30 milionů EUR.
- Akcie společnosti po výsledcích vzrostly téměř o 5 %, přestože meziročně zisk výrazně klesl.
- Válka na Blízkém východě snížila návštěvnost obchodů v regionu a negativně ovlivnila tržby přibližně o 1 %.
- Firma zatím nevidí přímý dopad na dodavatelský řetězec a těží z toho, že zhruba 50 % materiálů získává z Evropy.
Německá módní skupina Hugo Boss vykázala za první čtvrtletí provozní zisk nad očekáváním analytiků, což poslalo její akcie téměř o 5 % výše. Přestože se firma potýká se slabší spotřebitelskou náladou a negativními dopady války na Blízkém východě, výsledky ukázaly, že společnost dokázala překonat opatrná tržní očekávání. Pro investory šlo o důležitý signál, že značka si i v náročnějším prostředí udržuje určitou provozní odolnost.
Zisk před úroky a zdaněním dosáhl v prvním čtvrtletí 35 milionů EUR, zatímco ve stejném období předchozího roku činil 61 milionů EUR. Meziročně tedy došlo k výraznému poklesu profitability, což odráží složitější tržní podmínky, slabší spotřebitelskou poptávku a dopady geopolitického napětí. Výsledek však překonal průměrný odhad analytiků, kteří podle firemního průzkumu očekávali pouze 30 milionů EUR. Právě tento rozdíl pomohl zlepšit náladu investorů a podpořil růst akcií.
Generální ředitel Daniel Grieder uvedl, že společnost vstoupila do roku s jasným plánem po úspěšném závěru roku 2025, avšak tržní prostředí se během prvního čtvrtletí zhoršilo kvůli vývoji na Blízkém východě. Konflikt v regionu měl podle firmy citelný dopad zejména na návštěvnost obchodů, která od března výrazně oslabila. Hugo Boss zároveň uvedl, že utlumená globální spotřebitelská nálada měla negativní dopad na skupinové tržby přibližně o 1 %.
Pozitivně výsledky hodnotila také Deutsche Bank, která je označila za solidní začátek roku. Podle banky by zveřejněná čísla měla investory uklidnit, protože ukazují, že pokles zisku nebyl tak výrazný, jak se trh obával. To je důležité zejména v situaci, kdy módní a luxusní segment čelí slabší poptávce, opatrnějším spotřebitelům a rostoucí nejistotě na klíčových trzích.
Válka na Blízkém východě přinesla širší negativní dopady na globální trhy. Růst cen ropy a obavy z inflace znovu zvýšily nervozitu investorů, zatímco uzavření důležitého Hormuzského průlivu posílilo obavy z narušení světového obchodu. Pro Hugo Boss je region významný především z pohledu kamenných prodejen a prémiové spotřeby, protože zákaznický provoz v obchodech je v době geopolitického napětí citlivý na bezpečnostní i ekonomickou nejistotu.
Finanční ředitel Yves Müller však uvedl, že společnost zatím nezaznamenala žádný přímý dopad války na dodavatelský řetězec. Náklady na dopravu by podle něj měly zůstat v roce 2026 zvládnutelné, i když připustil, že dopady se mohou postupně projevit v závislosti na délce konfliktu. Výhodou firmy je podle vedení skutečnost, že přibližně 50 % materiálů pochází z Evropy, což poskytuje větší flexibilitu a snižuje závislost na vzdálenějších dodavatelských trasách.
Dalším nejistým bodem zůstávají americká dovozní cla a proces případných refundací po rozhodnutí Nejvyššího soudu USA z 20. února, které část cel zrušilo. Müller uvedl, že je zatím příliš brzy na konkrétní komentář, protože stále není jasné, jakým způsobem budou dovozcům přeplatky vráceny. Hugo Boss podle něj usiluje o to, aby získal zpět peníze, které byly přeplaceny na clech, avšak firma nezveřejnila konkrétní částku, o kterou bude žádat.
Celkově výsledky Hugo Boss ukazují smíšený obraz. Na jedné straně firma čelí výraznému meziročnímu poklesu zisku, slabší spotřebitelské náladě a geopolitickým rizikům, která negativně ovlivňují provoz na Blízkém východě. Na druhé straně však dokázala překonat očekávání trhu, udržet dodavatelský řetězec stabilní a přesvědčit investory, že její provozní situace je zatím pod kontrolou. Další vývoj bude záviset především na délce konfliktu, vývoji spotřebitelské poptávky a případném dopadu vyšších nákladů na dopravu.
Graf BOSS.DE (H1)
Cena akcií Hugo Boss se po prudkém výstřelu nahoru rychle vrátila zpět a aktuálně se obchoduje kolem úrovně 35,37 EUR. Cena se nyní nachází výrazně pod EMA 50 na hodnotě 36,24 EUR i pod SMA 100 na úrovni 36,77 EUR, což potvrzuje krátkodobě negativní technické nastavení. Z pohledu struktury trhu je důležité, že akcie po krátkém průrazu směrem vzhůru nedokázaly udržet zisky a vytvořily prudký návrat zpět k oblasti předchozích minim. Takový vývoj často ukazuje na slabou důvěru kupců a rychlé vybírání zisků. Nejbližší podpora se nachází kolem 35,00 až 35,37 EUR, kde cena aktuálně testuje spodní část posledního obchodního pásma. Pokud by tato oblast nevydržela, mohl by se otevřít prostor k poklesu směrem k 34,98 EUR a případně i k nižším úrovním.
Pro návrat pozitivnějšího scénáře by akcie musely nejprve získat zpět oblast 36,20 EUR, kde se nachází EMA 50, a následně prorazit nad 36,77 EUR, tedy SMA 100. Teprve udržení ceny nad těmito klouzavými průměry by naznačilo, že se kupci vrací do trhu silněji. Další rezistence by se pak nacházela v pásmu 37 až 37,50 EUR, kde se předchozí růst zastavil a trh zde znovu narazil na zvýšený prodejní tlak.
Zdroj: xStation5
