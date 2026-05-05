Akcie Shopify a Eaton prudce klesají 📉 Americké společnosti zveřejňují tržby

Americké akcie reagují na zveřejňování čtvrtletních tržeb a výsledků. Výrazná volatilita je patrná u titulů jako Eaton a Shopify, kde navzdory solidním finančním výsledkům převažuje vybírání zisků.
Shopify – akcie po výsledcích klesají o více než 6 %
- Tržby: 3,17 miliardy USD oproti odhadu 3,09 miliardy USD
- Provozní zisk: 382 milionů USD oproti odhadu 329,2 milionu USD
- MRR: 212 milionů USD, v souladu s očekáváním
- GMV: 100,74 miliardy USD oproti odhadu 98,77 miliardy USD
- OPEX pro 2. čtvrtletí: 35–36 % tržeb
Zdroj: xStation5
American Electric Power – akcie po výsledcích mírně rostou
- Tržby: 6,02 miliardy USD oproti odhadu 5,75 miliardy USD
- Provozní zisk na akcii: 1,64 USD oproti odhadu 1,57 USD
- Výhled pro rok 2026: beze změny
- Celoroční zisk na akcii: 6,15–6,45 USD oproti konsenzu 6,34 USD
Zdroj: xStation5
Pfizer
- Zisk na akcii: 0,75 USD oproti odhadu 0,72 USD
- Tržby: 14,45 miliardy USD oproti odhadu 13,84 miliardy USD
- Výhled pro rok 2026: potvrzen
- Celoroční zisk na akcii: 2,80–3,00 USD
- Celoroční tržby: 59,5–62,5 miliardy USD oproti odhadu 61,43 miliardy USD
Zdroj: xStation5
BioNTech
- Zisk na akcii: -1,95 USD
- Tržby: 118,1 milionu EUR oproti odhadu 168,4 milionu EUR
- Provozní ztráta: 677,5 milionu EUR, hlubší než odhad 658,6 milionu EUR
- Celoroční výhled tržeb: 2,0–2,3 miliardy EUR
- Uzavření provozů: Německo, Singapur, CureVac
- Snížení počtu zaměstnanců: přibližně 1 860 pozic
- Úspora nákladů: až 500 milionů EUR ročně do roku 2029
- Zpětný odkup akcií: až 1 miliarda USD
Zdroj: xStation5
Marathon Digital – akcie po silných výsledcích mírně rostou
- Zisk na akcii: 1,65 USD oproti odhadu 0,74 USD
- EBITDA: 2,76 miliardy USD oproti odhadu 2,29 miliardy USD
- Zpětný odkup akcií: více než 5 miliard USD
Zdroj: xStation5
Eaton
- Zisk na akcii: 2,81 USD oproti odhadu 2,75 USD
- Tržby: 7,45 miliardy USD oproti odhadu 7,13 miliardy USD
- Electrical Americas: 3,6 miliardy USD oproti odhadu 3,46 miliardy USD
- Aerospace: 1,18 miliardy USD oproti odhadu 1,11 miliardy USD
- Electrical Global: 1,95 miliardy USD oproti odhadu 1,78 miliardy USD
- Zisk na akcii pro 2. čtvrtletí: 3,00–3,10 USD oproti odhadu 3,14 USD
- Celoroční zisk na akcii: 13,05–13,50 USD
- Organický růst: 9–11 % pro 2. čtvrtletí i celý rok
DuPont
- Zisk na akcii: 0,55 USD oproti odhadu 0,48 USD
- Tržby: 1,68 miliardy USD oproti odhadu 1,66 miliardy USD
- Zisk na akcii pro 2. čtvrtletí: přibližně 0,59 USD oproti odhadu 0,58 USD
- EBITDA pro 2. čtvrtletí: přibližně 430 milionů USD oproti odhadu 439,3 milionu USD
- Celoroční EBITDA: 1,73–1,76 miliardy USD
- Celoroční tržby: 7,16–7,22 miliardy USD
- Celoroční zisk na akcii: 2,35–2,40 USD, zvýšeno z 2,25–2,30 USD
Zdroj: xStation5
Archer-Daniels-Midland
- Tržby: 20,49 miliardy USD oproti odhadu 20,61 miliardy USD
- Zisk na akcii: 0,71 USD oproti odhadu 0,65 USD
- Zpracování olejnin: 9,30 milionu tun oproti odhadu 9,31 milionu tun
- Zpracování kukuřice: 4,54 milionu tun oproti odhadu 4,61 milionu tun
Zdroj: xStation5
