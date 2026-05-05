Nová éra PayPalu začíná škrty, reorganizací a bojem o růst 🔄

- PayPal chce během dvou až tří let dosáhnout úspor nejméně $1,5 miliardy a plánuje také propouštění.
- Upravený zisk na akcii za první čtvrtletí dosáhl $1,34, čímž překonal odhad analytiků ve výši $1,27.
- Venmo zůstává silnou částí byznysu, když objem plateb vzrostl o 14 %, zatímco branded checkout přidal jen 2 %.
- Nový CEO Enrique Lores chce zjednodušit organizaci, snížit náklady a reinvestovat do modernizace technologií.
Společnost PayPal Holdings plánuje snížení nákladů a propouštění, protože nový generální ředitel Enrique Lores se snaží nastartovat obrat platební firmy, která v posledních letech čelí silné konkurenci. PayPal oznámil, že chce během příštích dvou až tří let dosáhnout úspor ve výši nejméně $1,5 miliardy. Tento krok má firmě pomoci zjednodušit provoz, zlepšit nákladovou strukturu a vytvořit prostor pro investice do modernizace technologií.
Výsledky za první čtvrtletí přitom dopadly lépe, než očekával trh. Upravený zisk na akcii dosáhl $1,34, zatímco analytici v průměru počítali s hodnotou $1,27. Překonání odhadů tak ukazuje, že PayPal stále dokáže generovat solidní ziskovost, i když jeho růstový profil zůstává pod tlakem. Lores, který se funkce generálního ředitele ujal v březnu, se už během prvních měsíců snaží vtisknout firmě nový směr a jasněji nastavit priority.
PayPal již minulý týden oznámil reorganizaci svých obchodních linií a jmenoval nové manažery do klíčových rolí. Frank Keller povede oblast checkout řešení, Alexis Sowa se stala dočasnou šéfkou spotřebitelských finančních služeb a Jeff Pomeroy dočasně převzal vedení platebních služeb. Tyto změny naznačují, že firma se snaží lépe rozdělit odpovědnosti, urychlit rozhodování a více se soustředit na oblasti, které mohou mít největší dopad na budoucí růst.
Lores ve své prezentaci uvedl, že během prvních dvou měsíců ve funkci identifikoval příležitost ke zjednodušení operací a potenciál ke snížení nákladové struktury. Zároveň zdůraznil, že PayPal nechce pouze škrtat, ale také reinvestovat do modernizace své technologické infrastruktury. Podle jeho slov firma podniká cílené kroky k zostření strategie, zjednodušení organizace a zlepšení růstové trajektorie. Cílem je nasměrovat investice tam, kde mohou přinést největší efekt.
Tlak na náklady není specifický pouze pro PayPal. Podobné kroky podnikají i další fintech společnosti, které se po období rychlého růstu snaží přizpůsobit náročnějším tržním podmínkám. Coinbase oznámila plán snížit počet zaměstnanců přibližně o 14 %, tedy asi o 700 lidí. Block zase dříve uvedl, že propustí 4 000 pracovníků, což představuje téměř polovinu jeho zaměstnanců. Celý sektor tak prochází fází racionalizace, ve které se investoři více zaměřují na ziskovost, efektivitu a udržitelný růst.
PayPal zároveň potvrdil svůj celoroční výhled zisku. Společnost očekává, že upravený zisk na akcii za celý rok zaznamená nízký jednociferný pokles až mírně pozitivní změnu oproti loňské hodnotě $5,31. Transaction margin dollars, tedy metrika ukazující, kolik firma vydělá na zpracování plateb po odečtení nákladů, by měly za celý rok stále vykázat mírný pokles. To ukazuje, že navzdory lepšímu prvnímu čtvrtletí zůstává prostředí pro hlavní platební byznys náročné.
V samotném prvním čtvrtletí však tato metrika vzrostla o 3 % na $3,81 miliardy, čímž překonala konsenzus analytiků ve výši $3,67 miliardy. Tento výsledek je pro investory pozitivní, protože naznačuje, že firma dokáže lépe monetizovat své transakce, případně držet náklady pod kontrolou. Zároveň ale nelze přehlížet, že dlouhodobý výhled je stále opatrný a PayPal musí řešit strukturální tlak ze strany konkurence.
Společnost má za sebou silnou historii v oblasti finančních technologií a patřila mezi průkopníky digitálních plateb. V posledních letech však ztrácí část růstové dynamiky kvůli konkurenci ze strany firem jako Stripe, Adyen, Apple Pay nebo Klarna. Tyto společnosti zvyšují tlak jak v oblasti online plateb, tak ve spotřebitelských finančních službách. Bývalý generální ředitel Alex Chriss se během svého působení snažil klást důraz na inovace, ale finanční ředitelka Jamie Miller připustila, že exekuce nebyla na potřebné úrovni.
Jedním z nejsvětlejších bodů výsledků zůstává Venmo, jehož celkový objem plateb vzrostl o 14 %. To ukazuje, že spotřebitelská značka má stále silnou pozici a může být důležitou součástí budoucího růstu. Naopak online branded checkout, tedy tradičně klíčová oblast PayPalu, zvýšil objem pouze o 2 %, což potvrzuje zpomalování v segmentu, který byl dříve jedním z hlavních motorů firmy.
Celkově PayPal vstupuje do nové fáze, ve které se bude snažit vyvážit úspory, technologické investice a tlak na obnovení růstu. Plán dosáhnout úspor nejméně $1,5 miliardy může zlepšit ziskovost, ale sám o sobě nestačí k vyřešení konkurenčních problémů. Klíčové bude, zda se novému vedení podaří zjednodušit organizaci, zlepšit exekuci a znovu posílit hlavní platební produkty v prostředí, kde zákazníci i obchodníci mají stále více alternativ.
