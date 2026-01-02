Módní gigant ve stínu vlakové nehody poblíž Machu Picchu 🚞

- Tragédie u Machu Picchu. Je to pro LVMH krizová situace?
Vlaková nehoda poblíž Machu Picchu, o které se široce psalo v médiích v úterý, není jen lokální událostí – jde o potenciální reputační krizi pro LVMH (MC.FR), jednu z nejvlivnějších luxusních značek na světě. Úmrtí jedné osoby a desítky zraněných cestujících na trase, kterou skupina propaguje jako „špičkový zážitek“, je scénář, na který není žádný krizový tým připraven. Pro LVMH, vlastníka společnosti Belmond, exkluzivního cestovního operátora, jehož vlak havaroval, tato zpráva potenciálně poškozuje image společnosti v očích veřejnosti.
K tragédii došlo 30. prosince 2025. Dva vlaky se čelně srazily na úzkokolejné trati u úpatí Machu Picchu. Jeden z vlaků patřil PeruRail (provozovatel napojený na LVMH), druhý Inca Rail (napojený na skupinu Carlyle). Trať má pouze jednu kolej, což znamená, že vlaky jedoucí proti sobě musí zastavovat na určených místech a vyčkat, než druhý projede. Podle Belmondu vlak Inca Rail nezastavil tam, kde měl, pokračoval na nepovolený úsek trati a srazil se o 400 metrů dál. Inca Rail odpovědnost odmítá s tím, že je příliš brzy na závěry. Pro Machu Picchu – destinaci, která ročně přiláká přes milion turistů a je klíčovým pilířem peruánského cestovního ruchu – jde o šok ve chvíli, kdy se trh teprve zotavuje po pandemii.
LVMH ovládá Belmond, který vlastní 50% podíl v PeruRail (provozovatel vlaku, který měl nehodu). Na druhé straně nehody stojí Inca Rail, v níž má většinový podíl private equity gigant Carlyle Group. Belmond obviňuje Inca Rail z jízdy po nepovoleném úseku trati.
Pro investory LVMH to znamená několik věcí:
-
Riziko právní odpovědnosti. Pokud peruánské soudy shledají Belmond/PeruRail vinnými z pochybení v řízení provozu na trati, pokuty mohou být významné.
-
Reputační riziko. Luxus značky LVMH je postavený na bezpečí, exkluzivitě a dokonalých službách. Nehoda s obětí na životě tento obraz zásadně narušuje.
Akcie LVMH (MC.FR) po novoroční pauze obnovily obchodování s mírným poklesem, ale zatím se zdá, že incident v Peru nebude pro celý holding rozhodující. To však nemění nic na faktu, že v oblasti luxusních zážitků může tato událost poškodit image značky, která si znovu buduje své postavení.
Více informací o společnosti LVMH najdete v naší zprávě pro rok 2026, kde jsme se firmě věnovali podrobněji.
Z technického pohledu LVMH prorazila nad bariéru definovanou 200týdenním EMA (zlatá křivka na grafu), což může signalizovat, že se akcie společnosti vrátily do dlouhodobého růstového trendu, který nebyl vidět od března 2025.
Důležité však je, že RSI pro 14týdenní průměr vystoupal nad hranici 70 bodů, což může poukazovat na prudkou dynamiku nedávného růstu a tím i na možnost krátkodobé korekce v rámci aktuálního trendu.
Zdroj: xStation
