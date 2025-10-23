Molina Healthcare znovu snižuje výhled zisku

-
Molina snížila roční ziskový výhled na 14 USD/akcii, z původních 19 USD.
Akcie reagovaly propadem o ~20 % v premarketu, sektorově klesaly i Centene a Oscar Health.
Důvodem jsou mimořádné náklady na péči v plánech podle Affordable Care Act.
Výhled na 2026 je nadějný, ale analytici požadují více konkrétních dat k maržím.
Akcie americké zdravotní pojišťovny Molina Healthcare se ve čtvrtečním premarketu propadly o přibližně 20 %, poté co společnost již potřetí v letošním roce snížila svůj výhled zisku. Nově očekává očištěný roční zisk pouze kolem 14 USD na akcii, zatímco předchozí výhled počítal s minimálně 19 USD.
Za poklesem stojí především mimořádně vysoké náklady na zdravotní péči v rámci tzv. Marketplace plánů, které slouží jednotlivcům podle zákona Affordable Care Act (Obamacare). Podle vyjádření firmy jsou tyto náklady „bezprecedentní“ a očekává se, že zůstanou vysoké až do konce roku.
Analytici z Wall Street již dříve očekávali, že původní výhled 19 USD je neudržitelný. „Nový odhad EPS je výrazně pod i těmi pesimističtějšími očekáváními trhu,“ uvedl David Windley z Jefferies.
Celý sektor čelí rostoucím nákladům, a to nejen Molina – společnost Elevance Health tento týden také varovala před zvýšenými výdaji v důsledku toho, že klienti čerpají více benefitů ještě před plánovanými změnami v roce 2026. Negativní sentiment se přelil i na další hráče jako Centene či Oscar Health, jejichž akcie ve čtvrtek ráno rovněž ztrácely mezi 4 až 7 %.
Ačkoliv Molina uvedla, že vidí možnost zlepšení marží v roce 2026, analytici zůstávají skeptičtí. JP Morgan upozornila, že firma bude muset jasně definovat, co přesně má stát za očekávaným zotavením ziskovosti, zejména s ohledem na současnou volatilitu v segmentech Medicaid i Marketplace.
Graf MOH.US (D1)
Zdroj: xStation5
