UBS těží z nového optimismu: Bank of America očekává nejvyšší růst zisků mezi bankami

Bank of America zvýšila doporučení na akcie UBS na „Buy“ s cílovou cenou 48 CHF, což představuje 41% potenciál růstu.
Očekávaný růst EPS o 30 % mezi 2025–2028 činí z UBS lídra mezi globálními bankami.
UBS těží z silné pozice v Asii a efektivních úspor nákladů, což podporuje pozitivní investiční výhled.
Akcie UBS Group AG získaly silnou podporu od analytiků Bank of America, kteří v aktuální analýze zvýšili doporučení na „Buy“ z „Neutral“ a stanovili cílovou cenu na 48 CHF – nejvyšší mezi analytiky sledovanými agenturou Bloomberg. To implikuje potenciální růst o přibližně 41 %.
Důvodem optimismu je očekávání, že UBS dosáhne nejrychlejšího růstu zisku na akcii (EPS) mezi všemi globálními bankami. Podle týmu vedeného Antoniem Realem by UBS mohla mezi roky 2025 a 2028 navýšit EPS až o 30 %, a to díky kombinaci uvolnění regulatorních požadavků, silné pozice v privátním bankovnictví v Asii a pokračujícím úsporám nákladů.
Pozitivní sentiment posílila také reakce trhu – akcie UBS v úterý vzrostly až o 3 %, navazujíc na prudký růst z předchozího týdne, kdy titul dosáhl 17letého maxima. Tento nárůst přišel poté, co švýcarští zákonodárci navrhli změnu pravidel, která by UBS umožnila použít podřízený dluh (AT1 dluhopisy) místo vlastního kapitálu pro zajištění svých zahraničních jednotek.
Podle Realeho by se tak mohl snížit požadavek na navýšení CET1 kapitálu z původních 26 miliard USD na cca 10,8 miliardy USD, což představuje výrazné zmírnění regulatorního tlaku. UBS je momentálně v oblasti kapitálových požadavků silně odlišná od konkurence, a jakákoli úleva v této oblasti výrazně mění její investiční příběh.
Silná pozice v oblasti správy majetku a kapitálových trhů, zejména v Asii, podle Bank of America rovněž podporuje dlouhodobý růstový potenciál švýcarské banky.
Graf UBSG.CH (D1)
Akcie UBS Group AG v posledních dnech pokračují v dynamickém růstu a aktuálně se obchodují na úrovni 35,03 CHF. Technicky se akcie nacházejí výrazně nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 (31,73 CHF) i SMA 100 (31,71 CHF) – což potvrzuje silné býčí nastavení trhu. Klouzavé průměry zároveň míří vzhůru, čímž podporují další růstový trend. RSI dosáhlo hodnoty 70,8, což naznačuje, že trh vstupuje do překoupeného pásma. To může signalizovat možné krátkodobé zpomalení růstu nebo konsolidaci, ale v rámci silného býčího trendu se jedná spíše o potvrzení momenta než jednoznačné varování.
Vzhledem k rychlému cenovému pohybu bez výrazných korekcí je potřeba počítat s možností mírného pullbacku nebo konsolidace. Nejbližší technická podpora se nyní nachází v oblasti 33,00–33,50 CHF, kde by mohli investoři vstupovat zpět do trhu při případném poklesu.
Zdroj: xStation5
