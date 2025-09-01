Monte Paschi zvažuje navýšení nabídky na převzetí Mediobanky

Podle informací italského deníku La Repubblica by správní rada banky Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS) mohla již v pondělí jednat o navýšení své nabídky na převzetí rivala Mediobanca SpA. Cílem tohoto kroku má být zvýšení šance na získání většinového podílu nad 50 %.
Současná nabídka Monte Paschi činí 2,533 nově vydaných akcií BMPS za jednu akcii Mediobanky, což hodnotí celou cílovou banku na přibližně 15,5 miliardy eur. To je méně než aktuální tržní kapitalizace Mediobanky, která se pohybuje okolo 16 miliard eur. Tento rozdíl poukazuje na tzv. negativní prémii, která může naznačovat, že trh očekává zlepšenou nabídku.
Možné přidání hotovostní složky do nabídky by mohlo být klíčovým faktorem, který by přesvědčil více akcionářů Mediobanky, aby své akcie nabídli. K 29. srpnu se podle regulátora k nabídce přihlásilo přibližně 28 % akcionářů. Přestože oficiální akceptační hranice je nastavena na dvoutřetinový podíl, generální ředitel Monte Paschi Luigi Lovaglio již dříve uvedl, že by transakci považoval za úspěšnou i při získání pouhých 35 %.
Na zprávu reagovaly také trhy. Akcie Monte Paschi posílily až o 1,5 % na 7,96 EUR, zatímco akcie Mediobanky vzrostly o 1,2 % na 20,94 EUR.
Pokud dojde k navýšení nabídky, může být prodloužen termín ukončení nabídky, který je nyní stanoven na 8. září.
Zástupci Monte Paschi se k celé situaci odmítli vyjádřit. Investoři nyní bedlivě sledují další vývoj, neboť by šlo o jednu z největších bankovních fúzí v Itálii za poslední roky, a zároveň o výrazný krok v konsolidaci tamního finančního sektoru.
BMPS.IT (D1)
Akcie Monte dei Paschi se aktuálně obchodují na úrovni 7,87 EUR, přičemž nedávno dosáhly lokálního maxima těsně nad hranicí 8 EUR. Cena se stále drží nad klouzavými průměry EMA 50 (7,64 EUR) i SMA 100 (7,34 EUR), což značí pozitivní trend a sílu kupců. RSI osciluje na hodnotě 53,8, tedy v neutrální zóně, což naznačuje, že na trhu zatím není přetlak ani na straně kupců, ani prodávajících. MACD klesá a blíží se k signální linii, což může být prvním signálem slábnoucího růstového momenta a potenciální korekce.
Z technického pohledu je důležité sledovat, zda se cena udrží nad EMA 50, která v předchozím růstu sloužila jako spolehlivý support. Průraz pod tuto hladinu by mohl znamenat návrat k silnější podpoře v pásmu 7,20–7,30 EUR.
Zdroj: xStation5
MB.IT (D1)
Akcie Mediobanky aktuálně oscilují kolem 20,66 EUR, přičemž stále drží zisky z posledního růstového impulsu. Cena se pohybuje nad EMA 50 (20,03 EUR) i SMA 100 (19,29 EUR), což potvrzuje stále pozitivní technické rozpoložení. RSI na úrovni 55,1 ukazuje na převahu kupců, ale bez známek překoupenosti. MACD se však stáčí dolů a vzdaluje se od vrcholu, což značí zpomalení růstu a možný začátek konsolidace nebo mírné korekce.
V případě pokračujícího poklesu bude klíčové sledovat, zda si akcie udrží podporu v oblasti 20,00 EUR (EMA 50). Udržení nad touto úrovní by zachovalo býčí scénář, zatímco její proražení by mohlo otevřít cestu k testování 19,30 EUR (SMA 100).
Zdroj: xStation5
