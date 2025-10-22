Moody’s těží z oživení emisní aktivity a silné analytické divize, zvyšuje výhled zisku

-
Moody’s zvyšuje celoroční výhled díky silné poptávce po emisích a růstu analytických služeb.
Tržby ratingové divize vzrostly o 11 % meziročně.
Výrazným tahounem se stává soukromé úvěrování, především v sektorech infrastruktury.
Akcie reagovaly na zprávu mírným růstem, investoři oceňují výhled i stabilní pozici společnosti.
Ratingová agentura Moody’s zvýšila svůj celoroční výhled tržeb i zisků, a to díky kombinaci silné emisní aktivity na trhu s dluhopisy a rostoucímu významu její analytické divize. Investoři i analytici sledují výsledky Moody’s pozorně, neboť odrážejí stav globálních úvěrových trhů a korporátního financování.
V posledním čtvrtletí došlo k oživení kapitálových trhů i fúzí a akvizic, přičemž úvěrové spready zůstaly nízko, což podpořilo vysokou aktivitu v oblasti emisí dluhopisů. Tato situace výrazně pomohla ratingové divizi Moody’s Investors Service, která za kvartál vykázala tržby 2 miliardy USD, tedy meziroční nárůst o 11 %.
Moody’s navíc těží z růstu segmentu soukromého úvěrování, které se stává stále důležitějším zdrojem financování v klíčových sektorech jako jsou datová centra, energetika a infrastruktura.
Výsledky hospodaření:
Zisk za čtvrtletí činil 646 milionů USD (3,60 USD na akcii), oproti 534 milionům USD (2,93 USD na akcii) před rokem.
Společnost nyní očekává upravený roční zisk na akcii mezi 14,50–14,75 USD, dříve předpokládala 13,50–14,00 USD.
Růst tržeb by měl dosáhnout vyšších jednociferných hodnot, oproti dřívějšímu očekávání středně jednociferného růstu.
CEO Rob Fauber ke kvartálu uvedl: „Síla značky Moody’s se v tomto čtvrtletí plně projevila. Investice, které jsme učinili v klíčových oblastech, se začínají vyplácet.“
Reakce trhu:
Akcie společnosti Moody’s v premarketu vzrostly o 1,5 %, přičemž od začátku roku si připsaly 2,4 %.
Graf MCO.US (D1)
Akcie společnosti Moody’s se aktuálně obchodují na úrovni 484,76 USD. Cena se ale stále nachází pod klouzavým průměrem EMA 50 (489,36 USD) i pod SMA 100 (495,54 USD), což zatím značí převahu medvědí nálady. RSI osciluje kolem hodnoty 48,6, tedy poblíž neutrální oblasti. To naznačuje slabé momentum a spíše vyčkávací přístup investorů. MACD je stále v záporném teritoriu, přičemž histogram i signální linie zatím nenaznačují obrat k růstu, i když tempo poklesu zpomaluje. Krátkodobě může být rozhodující, zda se akcii podaří prorazit rezistenci v oblasti 490–495 USD, kde se nachází oba sledované klouzavé průměry. Jejich překonání by mohlo obnovit pozitivní trend a posílit důvěru investorů po zveřejnění silných výsledků hospodaření.
Zdroj: xStation5
