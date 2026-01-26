Na frontě AI to vře. Samsung blízko průlomu v paměťové válce!

Závod o dominanci na trhu s paměťovými technologiemi pro umělou inteligenci vstupuje do nové fáze. Samsung Electronics oznámil, že je blízko získání certifikace od Nvidie pro své nejnovější paměťové čipy HBM4 – krok, který by mohl umožnit zahájení hromadných dodávek již v únoru 2026 a potenciálně přetvořit mocenské rozložení sil v prémiovém paměťovém segmentu.
HBM4 je klíčovým prvkem moderních AI akcelerátorů. Nová generace vysokorychlostních pamětí nabízí vyšší propustnost a lepší energetickou efektivitu, což umožňuje rychlejší zpracování obrovských datových sad a zároveň snižuje provozní náklady datových center. Široce dostupná HBM paměť zůstává jedním z hlavních úzkých míst v rozšiřování AI infrastruktury.
Samsung a SK Hynix plánují zahájit paralelní výrobu HBM4 již v únoru, ačkoli plné výrobní kapacity by mohly být dosaženy až ve druhém čtvrtletí kvůli přísným požadavkům Nvidie na kvalitu. Pro výrobce GPU to představuje další diverzifikaci dodavatelského řetězce v době prudce rostoucí poptávky po AI akcelerátorech.
Zpráva o pokroku Samsungu dopadla také na konkurenci. Akcie Micron Technology dnes klesly o přibližně 2 %, což trh interpretuje jako signál sílícího konkurenčního tlaku v segmentu HBM pamětí. Současně poptávka po HBM4 nadále výrazně převyšuje nabídku – všichni hlavní výrobci jsou stále ve fázi kvalifikace a rozšiřují výrobní kapacity.
Postup Samsungu směrem k certifikaci HBM4 ukazuje, že bitva na trhu s pamětmi vstupuje do rozhodující fáze. Konkurenční výhoda je čím dál více určována nejen technologickými parametry, ale také schopností rychle škálovat výrobu a splnit přísná kritéria největších zákazníků v oblasti AI čipů.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
