Napětí mezi USA a Čínou srazilo sóju 📉

Futures na sóju klesly až o 2,7 % a propadly se pod 12 USD za bušl.
Důvodem jsou obavy z možného odkladu jednání mezi USA a Čínou.
Trh je citlivý, protože Čína zůstává klíčovým odběratelem americké sóji.
Vyšší býčí pozice investorů zvýšily riziko prudší korekce cen.
Futures na sóju klesly až o 2,7 % a propadly se pod 12 USD za bušl.
Důvodem jsou obavy z možného odkladu jednání mezi USA a Čínou.
Trh je citlivý, protože Čína zůstává klíčovým odběratelem americké sóji.
Vyšší býčí pozice investorů zvýšily riziko prudší korekce cen.
Ceny sójových bobů v Chicagu dnes výrazně klesly, když nejaktivnější futures kontrakt odepsal až 2,7 % a propadl se pod hranici 12 dolarů za bušl. Trh reagoval na obavy, že by se mohlo odložit očekávané obchodní jednání mezi USA a Čínou, která je největším světovým odběratelem sóji.
Nervozitu vyvolalo vyjádření prezidenta Donalda Trumpa, podle něhož by mohl odsunout summit s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, pokud Peking nepomůže s uvolněním situace v Hormuzském průlivu. Právě sója je na podobné geopolitické napětí mimořádně citlivá, protože čínská poptávka hraje pro americké exportéry klíčovou roli.
Pozitivní impuls přišel už koncem loňského roku, kdy obchodní summit obou lídrů vedl k obnovení čínských nákupů americké sóji po několikaměsíční pauze. Po dosažení cíle ve výši 12 milionů tun však nákupy opět polevily. Případný odklad dalších rozhovorů by tak mohl znamenat i další zdržení očekávaného oživení poptávky.
Podle analytiků se do cen promítlo i to, že investoři už předtím na trhu výrazně navyšovali své býčí sázky. Data CFTC ukázala, že čisté dlouhé pozice správců peněz v sóji vystoupaly k nejvyšší úrovni za 16 týdnů. To zvyšuje riziko prudších výprodejů ve chvíli, kdy se objeví negativní politický impuls.
Pod tlak se nedostala jen samotná sója. Oslabily také ceny sójové moučky a sójového oleje, které během dne ztrácely až 2,4 %, respektive 2 %. Trh tak dal jasně najevo, že do cen bylo započítáno poměrně hodně optimismu ohledně budoucí čínské poptávky.
Situaci zároveň komplikuje napětí kolem Hormuzského průlivu, klíčové obchodní tepny pro ropu, paliva i hnojiva. Uzavření této oblasti kvůli konfliktu na Blízkém východě zvyšuje nejistotu na komoditních trzích obecně. I mírné zlepšení výhledu proto může vést k rychlému přeskupování pozic investorů.
Pro trh se sójou tak nyní zůstává hlavním tématem především další vývoj vztahů mezi Washingtonem a Pekingem. Jakmile se zvýší pochybnosti o budoucích čínských nákupech, ceny reagují velmi citlivě a rychle.
Graf SOYBEAN (H1)
Cena sóji se aktuálně pohybuje kolem 1192,20 USD a po prudším poklesu se drží poblíž krátkodobých minim. Trh se nachází pod oběma klouzavými průměry, když EMA 50 leží na 1209,22 USD a SMA 100 na 1211,01 USD. To potvrzuje pokračující medvědí nastavení, protože kupci zatím nedokázali cenu vrátit nad důležité technické úrovně. CCI se pohybuje na hodnotě přibližně -89,7, což ukazuje na slabost trhu a blízkost přeprodaného pásma. Zároveň Momentum na úrovni 98,1 zůstává pod neutrální hranicí 100, a potvrzuje tak utlumenou nákupní sílu.
Z technického pohledu bude nyní důležité sledovat, zda si sója udrží podporu v pásmu kolem 1190 až 1184 USD. Její proražení by mohlo otevřít prostor pro další oslabení. Naopak při odrazu bude první důležitou rezistencí oblast 1202 USD, poté právě zóna klouzavých průměrů v okolí 1209 až 1211 USD. Dokud cena zůstane pod těmito úrovněmi, převaha zůstává na straně prodejců.
Zdroj: xStation5
