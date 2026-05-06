Nasdaq 100 vzrostl o 25 % od minima z 31. března 📈 Co bude dál?

Kontrakt US100 sledující index Nasdaq 100 se od lokálního minima z 31. března odrazil o více než 25 %. Hlavním motorem tohoto růstu je polovodičový sektor, který se v roce 2026 znovu stal klíčovým zdrojem optimismu na americkém trhu.
Při pohledu na denní graf US100 se RSI blíží k úrovni 80, což naznačuje podmínky blízké překoupenosti. Rozsah růstu za posledních 35 dní má přitom v historii amerického akciového trhu jen málo obdob.
V důsledku toho se možný pullback jeví jako pravděpodobný. V krátkodobém horizontu mohou investoři sledovat klíčový momentum support kolem 28 000 bodů na trendové linii a 27 000 bodů podle price action. Na druhé straně, pokud bude růst pokračovat, test úrovně 30 000 bodů může být otázkou několika týdnů. To by pravděpodobně vyžadovalo nižší ceny ropy a rostoucí očekávání snížení úrokových sazeb po nástupu Kevina Warshe do čela Federálního rezervního systému.
US100 (interval D1)
Zdroj: xStation5
Důležité je, že valuační násobky společností v indexu stále působí utlumeně. Důvodem jsou hlavně nedávné poklesy v softwarovém sektoru a silná výsledková sezona. Kombinované ukazatele P/E, P/S a P/B zůstávají na historicky nízkých úrovních.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
