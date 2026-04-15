Nasdaq prodloužil vítěznou sérii na 10 obchodních dní. Vsadily trhy na správný scénář? 📈

- Nasdaq Composite prodloužil svou růstovou sérii na 10 dní, nejdelší od roku 2021, zatímco S&P 500 se blíží historickým maximům
- Růst pohání poptávka po AI, silné firemní výsledky a naděje na mírovou dohodu v Íránu
- Hormuzský průliv zůstává uzavřený, příměří vyprší 21. dubna - optimismus je křehký
- Fed zůstává opatrný, změna šéfa centrální banky komplikuje výhled úrokových sazeb
- Velká část růstu je koncentrována v úzké skupině technologických firem - valuace jsou napjaté
Index Nasdaq Composite zažívá jeden z nejsilnějších růstů za poslední roky. Od začátku dubna výrazně posílil a dostal se na nejlepší trajektorii od roku 2021. Spolu s ním roste i S&P 500, který se opět přibližuje k historickým maximům.
Za aktuálním pohybem stojí kombinace několika faktorů. Technologický sektor nadále těží ze silné poptávky po umělé inteligenci a očekávaného růstu zisků. Krátkodobou úlevu přinesly také zprávy o možném obnovení mírových jednání mezi USA a Íránem. Investoři vsadili na scénář, ve kterém případná dohoda znovu otevře Hormuzský průliv a uvolní tlak na ceny energií. Hormuz však zůstává fakticky uzavřený a příměří vyprší 21. dubna.
GRAF: NQSE.DE (H1)
Zdroj: xStation5
Trh tak v současnosti obchoduje poměrně optimistický scénář: inflace bude dále klesat, firemní zisky zůstanou silné a geopolitické napětí se uklidní. Taková kombinace historicky vytváří příznivé prostředí pro riziková aktiva. Rizika však přetrvávají. Inflace se stále drží nad cílem centrální banky a případný růst cen ropy by ji mohl znovu zrychlit. Federal Reserve opakovaně signalizuje opatrnost. Trhy sice oceňují možnost jednoho až dvou snížení sazeb do konce roku, ale změna v čele Fedu a přetrvávající válečná rizika tento výhled komplikují. Otazník visí i nad udržitelností vysokých valuací, přičemž velká část růstu je koncentrována do úzké skupiny technologických firem.
Současná rally tak stojí na předpokladu, že se více pozitivních faktorů naplní najednou. Historie však ukazuje, že právě taková období bývají nejcitlivější na zklamání. Pokud se některý z klíčových předpokladů nenaplní, volatilita se může rychle vrátit. Trhy dnes nerostou proto, že rizika zmizela. Trhy dnes nerostou proto, že rizika zmizela. Rostou proto, že optimismus zatím převažuje nad opatrností.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Tesla, Apple, Amazon. Výsledky za Q1 odhalí první stopy ropného šoku 📊
ETF válka o Nasdaq-100 začíná 🔥
Seznamte se s ETF v XTB: S&P 500
🎥 XTB streamy tento týden
