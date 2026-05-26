Osm týdnů růstu S&P 500: Kdy se rally zastaví?📈📉

- S&P 500 roste osmý týden v řadě
- Rally táhnou hlavně velké technologické firmy
- Tržní šířka zůstává relativně slabá
- Fed zůstává opatrný při snižování sazeb
- Rizikem jsou vysoká ocenění a koncentrace trhu
Americké akcie zažívají jedno z nejsilnějších období za poslední roky. Index S&P 500 právě uzavřel osmý růstový týden v řadě, nejdelší sérii od roku 2023, a drží se blízko historických maxim. Na první pohled jde o jasný důvod k optimismu. Při bližším pohledu pod povrch však obraz není až tak jednoznačný.
GRAF:CSPX.UK (H1)
Zdroj: xStation5
Růst trhu totiž zůstává výrazně koncentrovaný. Klasický kapitalizačně vážený S&P 500 pokračuje v silném růstu hlavně díky největším technologickým společnostem, zatímco stejně vážená verze indexu (equal weighted) za posledních dvanáct měsíců zaostávala. To naznačuje, že velká část trhu se na rally nepodílí stejnou měrou a růst indexu táhne především relativně úzká skupina megakapitalizačních firem.
Právě koncentrace představuje jedno z hlavních rizik. Podle Goldman Sachs tvořilo deset největších společností přibližně 41 procent tržní kapitalizace indexu S&P 500, což představuje historicky mimořádně vysokou úroveň. Podobnou koncentraci jsme naposledy viděli koncem devadesátých let během poslední fáze technologické bubliny. Současná situace však není identická. Na rozdíl od období dotcom bubliny jsou dnešní technologičtí lídři mimořádně ziskoví a generují silné cash flow, což činí současné valuace fundamentálně obhajitelnějšími.
Otázkou však zůstává, nakolik je trh odolný vůči zhoršení makroekonomického prostředí. Nálada amerických spotřebitelů zůstává slabá a inflační očekávání zůstávají zvýšená. Federální rezervní systém zároveň naznačuje, že prostor pro rychlé snižování úrokových sazeb zůstává omezený. Vyšší výnosy státních dluhopisů spolu s přetrvávající inflací přitom historicky představovaly náročnější prostředí pro akciové valuace.
V posledních dnech navíc trhy podporoval optimismus kolem možného zmírnění napětí mezi USA a Íránem, což tlačilo ceny ropy dolů a pomáhalo rizikovým aktivům. Tento faktor však může být velmi rychle reverzován při jakémkoliv geopolitickém zhoršení situace. Otázka proto nestojí tak, zda se současná rally jednou zastaví, ale spíše kdy a co bude spouštěčem změny nálady. Osm týdnů nepřetržitého růstu patří mezi relativně vzácná období a historie ukazuje, že podobné série často končí kombinací více faktorů, nikoliv jednou konkrétní zprávou.
Pro investory je proto důležité nesledovat pouze samotnou úroveň indexu, ale také to, jak široké je pozadí aktuálního růstu. Právě šířka trhu může v následujících měsících napovědět více než samotná nová maxima indexů.
