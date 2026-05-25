Nová investiční horečka? Vesmírné ETF zažívají boom díky očekávanému IPO SpaceX 🚀

- Vesmírné ETF přilákaly během posledního měsíce přibližně 1,3 miliardy USD, celková aktiva segmentu vzrostla na 3,3 miliardy USD.
- Hlavním tahounem zájmu je očekávané IPO SpaceX, ale silně rostly také akcie Rocket Lab a AST SpaceMobile.
- Rychlý vznik nových ETF ukazuje rostoucí zájem o vesmírnou ekonomiku, satelity a technologickou infrastrukturu.
- Rizikem je vysoký překryv portfolií, protože trh čistě vesmírných veřejně obchodovaných firem je stále poměrně malý.
Vesmírně zaměřené ETF fondy zažívají prudký nárůst zájmu. Investoři se snaží získat expozici vůči rychle rostoucímu segmentu vesmírné ekonomiky ještě před očekávaným vstupem společnosti SpaceX na burzu. Právě firma Elona Muska se stala hlavním symbolem této investiční vlny a zároveň podpořila vznik nových fondů zaměřených na vesmírné technologie, satelitní komunikaci a související infrastrukturu.
Podle dat Morningstar Direct přiteklo do vesmírných ETF během posledního měsíce přibližně 1,3 miliardy USD nového kapitálu. Celková aktiva pod správou v tomto stále mladém segmentu se tak zvýšila na zhruba 3,3 miliardy USD. To ukazuje, že investoři nevnímají vesmír pouze jako vzdálenou technologickou vizi, ale stále častěji jako reálné investiční téma.
Ještě donedávna měli investoři jen velmi omezené možnosti, jak se na vesmírnou ekonomiku zaměřit prostřednictvím ETF. Dlouhou dobu byl hlavním čistě vesmírným fondem Procure Space ETF, obchodovaný pod tickerem UFO, který vznikl už v roce 2019. Situace se však rychle změnila poté, co SpaceX začala trhu naznačovat, že by mohla pokračovat směrem k IPO v roce 2026.
Během posledních tří měsíců se k fondu UFO přidalo dalších šest vesmírných ETF. Výrazný úspěch zaznamenal například Tema Space Innovators ETF, který během pouhých sedmi týdnů od spuštění nashromáždil aktiva přes 1,27 miliardy USD. To je více, než kolik dokázal původní fond UFO získat za sedm let své existence.
Zájem správců aktiv tím ale pravděpodobně nekončí. Další fondy zaměřené na vesmírné téma by mohly vzniknout v okolí očekávaného burzovního debutu SpaceX. Někteří emitenti podle dostupných podání připravují také pákové nebo výnosově orientované produkty navázané přímo na SpaceX. To potvrzuje, že investiční průmysl se snaží rychle reagovat na poptávku investorů po tomto tématu.
SpaceX je sice hlavním tahounem současné pozornosti, ale celý příběh nestojí pouze na ní. Výrazně rostly také akcie společností Rocket Lab a AST SpaceMobile, které za posledních dvanáct měsíců posílily o stovky procent. Rocket Lab si připsal přibližně 393 % a AST SpaceMobile zhruba 258 %. To podporuje názor, že investoři začínají vnímat vesmírnou ekonomiku jako širší trend, nikoli jen jako spekulaci na jednu firmu.
Důležitým tématem je také propojení vesmíru s umělou inteligencí a datovou infrastrukturou. Satelity mohou hrát stále větší roli v komunikaci, přenosu dat a případně i v budoucích orbitálních datových centrech. Právě proto někteří správci fondů tvrdí, že vesmírná ekonomika může fungovat jako důležitá infrastruktura pro další fázi technologického rozvoje.
Na druhou stranu rychlý růst zájmu přináší i rizika. Segment vesmírných firem je stále relativně malý a počet skutečně čistě zaměřených veřejně obchodovaných společností je omezený. To znamená, že jednotlivé ETF se často výrazně překrývají ve svých portfoliích. Podle analýzy Reuters má sedm existujících čistě vesmírných ETF ve svých hlavních pozicích stejnou skupinu akcií a překryv držeb dosahuje nejméně 50 %.
To může být pro investory důležité varování. Přestože fondy používají různé názvy, tickery a marketingové příběhy, ve skutečnosti mohou nabízet velmi podobnou expozici. Prostor pro odlišení jednotlivých správců je proto omezený a část současného růstu může být tažena spíše módním investičním tématem než hlubší diverzifikací.
Vesmírné ETF tak stojí na pomezí silného růstového příběhu a investiční euforie. Očekávané IPO SpaceX může tento trend ještě zesílit a přilákat další kapitál. Zároveň ale platí, že čím rychleji se nové fondy objevují, tím důležitější bude sledovat jejich skutečné složení, ocenění jednotlivých firem a riziko přílišného soustředění do několika málo akcií.
Pro investory může být vesmírná ekonomika zajímavým dlouhodobým tématem, zejména pokud se naplní očekávání růstu satelitních služeb, komunikace, obranných technologií a datové infrastruktury. Krátkodobě však trh může být velmi citlivý na zprávy kolem SpaceX, náladu v technologickém sektoru a ochotu investorů dál platit vysoké valuace za firmy spojené s budoucím růstem.
