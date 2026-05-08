Nasdaq roste o 0,8 % na historické maximum 📈 Jak silná je výsledková sezóna v USA?

Futures na americké indexy se dnes obchodují výše před zveřejněním NFP ve 14:30. US100 roste o více než 0,8 % a přibližuje se k úrovni 29 000 bodů, zatímco US500 přidává 0,6 %. Rally nadále podporuje rekordní výsledková sezóna v USA, široký růst zisků a tržeb napříč indexem S&P 500, růst čistých ziskových marží na nejvyšší úroveň za 15 let na 13,5 % a pokračující optimismus spojený s AI.
Odhadovaný růst EPS pro index S&P 500 ukazuje na prudké zrychlení meziročního růstu zisků ve srovnání s již silným rokem 2025. Růst zisků v technologickém sektoru by měl dosáhnout 46 % r/r oproti téměř 28 % v loňském roce, zatímco energetický sektor a sektor materiálů by měly také vykázat výrazné zisky. Podle dat Charles Schwab a LSEG se očekává, že společnosti napříč téměř všemi sektory, s výjimkou zdravotnictví, financí a průmyslu, výrazně překonají loňské tempo růstu EPS.
Graf US100 v intervalu D1
Zdroj: xStation5
CAPEX výdaje technologických gigantů nadále rostou
Podle BlackRock Investment Research se očekávaný CAPEX AI hyperscalerů zvýšil o 25 % ve srovnání s loňským říjnem. To je pozitivní zpráva pro polovodičové společnosti a firmy z oblasti AI infrastruktury, protože to naznačuje další expanzi trhu a podpůrné trendy pro růst tržeb i zisků. Na druhou stranu by výraznější ekonomické zpomalení mohlo mít prudce negativní dopad na valuace a sentiment.
Zdroj: BlackRock
Výhledy rostou, zatímco Big Tech nadále dominuje
Analytici v dubnu zvýšili odhady EPS pro společnosti z indexu S&P 500 za 2Q 2026 o 2,1 %, přestože očekávání se na začátku kvartálu obvykle revidují směrem dolů. Za posledních 20 let činila průměrná revize kvartálních odhadů EPS v prvním měsíci čtvrtletí -1,9 %. Současný nárůst představuje největší revizi směrem vzhůru od 2Q 2021, kdy po postpandemickém oživení výhledy vzrostly o 3,5 %.
Nejsilnější zlepšení očekávání zisků zaznamenal energetický sektor, kde výhledy vzrostly o 45,1 %. Zároveň se u 5 z 11 sektorů očekávání zhoršila. Nejslabší oblastí zůstává průmysl, kde výhledy klesly téměř o 3 %. Analytici během dubna zvýšili také celoroční výhled zisků pro S&P 500 o 3,4 %.
Zdroj: FactSet
Po výsledcích Big Tech vzrostlo kombinované tempo růstu zisků indexu S&P 500 za 1Q 2026 na 27,1 % z 15 % jen o týden dříve. Jde o nejsilnější výsledek od konce roku 2021. Nejvyšší růst zisků vykázaly sektory Communication Services (+53,2 %), Technology (+50,0 %) a Consumer Discretionary (+39,0 %), tažené především megacap společnostmi.
Samotné společnosti Alphabet, Amazon a Meta se během posledního týdne výsledkové sezóny podílely na celém nárůstu růstu zisků indexu S&P 500 z 71 %. Alphabet překvapil trh růstem EPS o více než 90 % nad očekávání, zatímco Meta a Amazon překonaly konsenzuální odhady o 56 %, respektive 70 %.
Očekávaný růst zisků skupiny Magnificent 7 nyní vzrostl na 61 %, oproti očekávání 22,4 % na konci března. To zvýrazňuje rozsah dominance megacap společností v současném cyklu. Stojí však za zmínku, že výsledky společností Alphabet, Amazon a Meta podpořily také jednorázové účetní zisky.
Zdroj: FactSet
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Co je to obchodování CFD?
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500
Výsledky CoreWeave: Expanze bez zisku a bez směru
DE40: Pokles se vrací do Evropy 💡
📈 EURUSD roste o 0,4 % před zveřejněním NFP
SAP: Dočasný výprodej, nebo trvalá sleva?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.