NATGAS je pod tlakem kvůli rostoucímu riziku super El Niña v roce 2026 📉

Výhled ukazuje na mimořádně silné El Niño v roce 2026, přičemž teploty mořské hladiny by mohly vzrůst až o zhruba 2,5 °C. Tento vývoj by tak byl srovnatelný s historickými epizodami z let 1997–98 a 2015–16, případně by je mohl i překonat. Takový scénář by znamenal výrazné změny v globálních povětrnostních vzorcích, včetně mírnější zimy a nižší letní teplotní volatility ve Spojených státech. Z pohledu trhu se zemním plynem je hlavním důsledkem vyšší úroveň zásob a slabší poptávka po energiích během jarního a letního období. Prostředí na trhu se tak stává fundamentálně medvědí pro ceny amerického plynu, zejména vzhledem k již nyní utlumené sezonní poptávce, tedy omezené poptávce po vytápění a slabší poptávce po chlazení.
- Modely se téměř jednomyslně shodují na výrazném oteplení v oblasti Niño 3.4 do podzimu 2026, což zvyšuje důvěru ve scénář velmi silného El Niña.
- Anomálie teplot mořské hladiny přesahující +2,0 °C napříč rovníkovým Pacifikem ukazují na široké a přetrvávající narušení atmosférické cirkulace.
- V praxi to znamená teplejší zimu v Severní Americe, což vede ke slabší poptávce po vytápění a k vyšším zásobám plynu na konci sezony.
- Vstup do jara se zvýšenými zásobami posouvá trh se plynem do fáze přebytku nabídky, což se historicky promítá do slabších cen během přechodného období.
- Během letních měsíců má El Niño tendenci omezovat četnost a intenzitu extrémních veder v některých částech USA, čímž snižuje poptávku po elektřině a spotřebu plynu při výrobě elektřiny.
- Zároveň potlačuje aktivitu hurikánů v Atlantiku, což snižuje riziko narušení dodávek v Mexickém zálivu.
- Tím klesá i riziková prémie počasí, která obvykle podporuje ceny plynu během letní sezony.
- Výrazné srážkové anomálie, tedy sucho v Indonésii a severní Austrálii spolu s nadměrnými srážkami v rovníkovém Pacifiku, potvrzují rozsah a globální dosah této klimatické změny.
- Z pohledu ocenění zůstává klíčovou proměnnou tempo doplňování zásob na jaře a jejich odchylka od pětiletého průměru.
- Celkově tak scénář silného, a potenciálně nejsilnějšího El Niña za více než 140 let, vytváří prostředí, ve kterém ceny amerického plynu čelí omezenému prostoru pro růst a rovnováha trhu se posouvá směrem k přebytku nabídky, pokud ji nevyváží silná externí poptávka.
Zdroj: xStation5
Zdroj: ECMWF
Zdroj: ECMWF
Zdroj: ECMWF
