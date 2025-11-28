NatWest zvažuje prodej Cushon: Ve hře je transakce za téměř 200 milionů dolarů

-
NatWest jedná o prodeji 85% podílu ve společnosti Cushon americké WTW.
-
Hodnota firmy může přesáhnout 150 milionů liber, tedy více než 198 milionů USD.
-
Prodej by odrážel změnu strategie pod novým vedením NatWest, směrem k větší jednoduchosti.
-
Cushon působí v oblasti firemních penzijních a spořicích produktů pro stovky tisíc uživatelů.
-
Britská banka NatWest Group je podle zdrojů v exkluzivních jednáních o prodeji své většinové pozice (85 %) v penzijní fintech firmě Cushon americké společnosti Willis Towers Watson (WTW). K prodeji dochází pouhé dva roky poté, co NatWest podnik akvíroval za zhruba 144 milionů liber.
Podle informací z trhu by mohla být společnost Cushon nyní oceněna na více než 150 milionů liber (přibližně 198 milionů USD). Přesto není dohoda zatím definitivní – stále existuje možnost, že k uzavření transakce nedojde.
Strategická změna kurzu v NatWest
Cushon byl původně koupen pod vedením bývalé CEO Alison Rose jako součást širší strategie, v níž NatWest usiloval o rozšíření nabídky produktů, oslovování mladších klientů a konkurenci digitálním bankám. Aktuální CEO Paul Thwaite však změnil kurz a klade důraz na zjednodušení struktury banky a posílení hlavních oblastí – hypotéky a firemní úvěrování.
Informace o Cushon
-
Cushon spravuje přibližně 3 miliardy liber v aktivech.
-
Poskytuje firemní penzijní a spořicí produkty pro více než 650 000 členů napříč 21 000 zaměstnavateli.
-
Při vstupu NatWest do firmy si management ponechal 15% podíl, který pravděpodobně bude také součástí vyjednávání s WTW.
Zástupci NatWest odmítli komentovat probíhající rozhovory a uvedli pouze, že „jejich prioritou zůstává poskytování služeb zákazníkům“. Willis Towers Watson se k záležitosti zatím nevyjádřil.
Graf NWG.US (D1)
Akcie banky NatWest zaznamenaly výrazný růst a aktuálně se obchodují na novém krátkodobém maximu 16,75 USD. RSI dosahuje hodnoty 65,2, tedy těsně pod hranicí překoupenosti, ale stále v býčím teritoriu, což ponechává prostor pro další růst. MACD vykazuje pozitivní překřížení, když signální linie míří vzhůru a histogram přechází do kladných hodnot.
Zdroj: xStation5
