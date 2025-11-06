Rheinmetall po výsledcích: Investoři vítají prudký růst tržeb a investic

- Německý lídr obranného průmyslu zveřejnil výsledky, které zapůsobily na investory a uklidnily trh.
- Obrovský růst tržeb a zisků napříč většinou oblastí podnikání.
- Objem nevyřízených zakázek nadále roste.
- Provozní marže mírně nižší kvůli rozsáhlým investicím.
- Civilní trh zůstává slabý.
- Představen optimistický výhled pro čtvrté čtvrtletí.
Německá skupina Rheinmetall dnes zveřejnila své výsledky. Tento evropský výrobce zbraní zaznamenal v posledních čtvrtletích spektakulární růst tržeb i valuací. Na vlně masivního nárůstu vojenských výdajů evropských států dosahuje společnost rekordních ocenění. Očekávání investorů rostou a valuační ukazatele nechávají jen malý prostor pro chyby nebo zklamání. Naplnila firma očekávání investorů? Akcie společnosti po zveřejnění výsledků posílily o cca 3 % v úvodu obchodování, což naznačuje, že firma zvládla další test trhu.
Skupina Rheinmetall vykazuje konzistentní růst, který je na evropských burzách – zejména mezi průmyslovými podniky – jen zřídka vídaný.
- Tržby v Evropě vzrostly na 7,5 miliardy EUR oproti 6,2 miliardy v předchozím roce, což představuje růst o 20 %.
- Provozní zisk činil 835 milionů EUR oproti 705 milionům loni, tedy nárůst o 18 %.
- Již tak působivý objem nevyřízených zakázek navíc příjemně překvapil – vzrostl na 64 miliard EUR, což znamená meziroční nárůst o dalších 12 miliard.
- Stejně důležité jako historická data jsou však firemní výhledy a cíle.
- Vedení společnosti potvrdilo cíle pro konec roku, které zahrnují celkový růst tržeb o 25–30 % a optimistickou provozní marži ve výši 15,5 %.
Detailní pohled na segmenty činnosti Rheinmetall
- Jádrem tržeb společnosti zůstává segment pozemních vozidel. Tento segment vygeneroval tržby ve výši 3,2 miliardy EUR, což představuje nárůst o 28 % oproti předchozímu roku, a provozní zisk vzrostl na 346 milionů EUR.
- Silné výsledky vykázaly i segmenty munice a elektroniky.
- V segmentu zbraní a munice společnost zaznamenala nárůst tržeb o 30 % na více než 2 miliardy EUR. Provozní marže v tomto segmentu vzrostla na 22 %, a to navzdory rostoucím nákladům na práci a materiál.
- Divize elektronických systémů zaznamenala rekordní růst – tržby vzrostly na 1,46 miliardy EUR, což představuje nárůst o 41 % meziročně.
Slabší výkon v oblasti motorů a tlak na marže
- Ne všechny informace však byly pozitivní. Divize motorů a energetických systémů zaznamenala pokles tržeb z 1,54 miliardy EUR na 1,45 miliardy EUR.
- Společnost se rozhodla oddělit segment „Power Systems“ od zbytku skupiny, aby koncentrovala příjmy z civilního trhu do samostatné podskupiny.
- Ze zprávy a komentářů managementu vyplývá, že tento segment nadále čelí tlaku strukturálních slabin trhu i spotřebitele.
- To však není jediná výzva.
- Konsolidovaná provozní marže klesla z 11,3 % na 11,1 % a volný peněžní tok se propadl o 912 milionů EUR na –813 milionů EUR.
- Společnost výslovně uvedla, že tento pokles je důsledkem intenzivních investic a expanze ve všech hlavních oblastech podnikání.
- Mezi tyto investice patří například výrobní linka pro trupy F-35 a výstavba muničního závodu Niedersachsen.
Závěr: Důvěra investorů zatím přetrvává
- Výsledková konference celkově investory uklidnila.
- Finanční zpráva potvrdila pokračující dynamiku růstu tržeb a komentáře vedení zmírnily většinu negativního sentimentu.
- Významné investiční výdaje jsou trhem akceptovány, zejména v kontextu rekordních objednávek.
- Nicméně pokud by společnost nesplnila ambiciózní cíl provozní marže do konce fiskálního roku, mohlo by dojít k výrazné cenové korekci.
RHE.DE (D1)
Zdroj: xStation5
