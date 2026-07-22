🚨Nebius roste o 18,8 %: Nvidia zveřejnila 9,3% podíl v evropském neocloud gigantu📈

- Akcie Nebius vzrostly o téměř 19 % poté, co Nvidia zveřejnila navýšení svého podílu na 9,3 %
- Nebius patří mezi klíčové AI infrastrukturní firmy (neocloud) a úzce spolupracuje s Nvidií i společností Meta
- Firma pokračuje v rychlé expanzi - získala úvěrový rámec 775 mil. USD na financování AI infrastruktury
- Přesto zůstává sektor AI infrastruktury vysoce volatilní a citlivý na kroky hyperscalerů i vývoj poptávky po AI výpočetním výkonu
- Akcie Nebius vzrostly o téměř 19 % poté, co Nvidia zveřejnila navýšení svého podílu na 9,3 %
- Nebius patří mezi klíčové AI infrastrukturní firmy (neocloud) a úzce spolupracuje s Nvidií i společností Meta
- Firma pokračuje v rychlé expanzi - získala úvěrový rámec 775 mil. USD na financování AI infrastruktury
- Přesto zůstává sektor AI infrastruktury vysoce volatilní a citlivý na kroky hyperscalerů i vývoj poptávky po AI výpočetním výkonu
Akcie amsterdamské AI infrastrukturní společnosti Nebius uzavřely úterní seanci na hodnotě 216,92 USD, tedy o 18,78 % výše než předchozí den. Impulsem bylo zveřejnění regulatorního dokumentu, z nějž vyplývá, že Nvidia výrazně navýšila svůj podíl v této společnosti. Nálada na trhu zároveň přála rizikovějším aktivům — index S&P 500 posílil o 0,89 %, technologický Nasdaq Composite o 1,29 %, zatímco index volatility VIX klesl o 8,58 %.
GRAF: Vývoj ceny akcie společnosti Nebius (NBIS.US, H1)
Zdroj: xStation5
V pondělí 21. července 2026 Nvidia v podání u americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) zveřejnila, že vlastní přibližně 22,3 milionu akcií třídy A společnosti Nebius, čímž její podíl dosáhl 9,3 %. Toto zveřejnění rozšiřuje dříve oznámenou investici Nvidie ve výši 2 miliard USD: pozice totiž zahrnuje jak přímo nakoupené akcie, tak akcie navázané na dosud nevyužitý warrant získaný 11. března. Nvidia přitom podala formulář Schedule 13G, nikoliv 13D, čímž svůj podíl charakterizovala jako pasivní investici bez záměru ovlivňovat řízení společnosti.
Nebius působí jako vertikálně integrovaný poskytovatel cloudové infrastruktury zaměřený na AI a vysokovýkonné výpočty. Společnost vznikla jako oddělená část původní ruské technologické firmy Yandex, k níž přispěly sankce uvalené v důsledku rusko-ukrajinského konfliktu. V rámci partnerství obě firmy spolupracují v oblastech nasazení AI infrastruktury, správy flotily serverů, inference a návrhu AI datacenter. Za zmínku stojí také nedávný finanční krok samotné společnosti: minulý týden Nebius oznámil uzavření úvěrového rámce ve výši 775 milionů USD - svého prvního seniorního zajištěného dluhu, krytého nasazenou GPU infrastrukturou a smluvními peněžními toky od zákazníka s investičním ratingem.
Nebius lze zařadit do skupiny tzv. neocloud společností - vedle lépe známých jmen jako CoreWeave či IREN (dříve Iris Energy). Tato vlna výdajů na AI infrastrukturu vytvořila novou třídu specializovaných poskytovatelů, kteří dokázali dodat GPU clustery a výpočetní kapacity rychleji než tradiční cloudoví giganti. Zatímco CoreWeave, jehož tržní kapitalizace se pohybuje kolem 60 miliard USD, a Oracle jsou častěji skloňována jména v médiích, Nebius se odlišuje vertikální integrací: společnost navrhuje vlastní serverové racky, a to nikoliv pouhými úpravami standardního vybavení, ale vývojem na míru optimalizovaným pro AI zátěže - ve spolupráci s Nvidií navíc tak, aby byly kompatibilní s příští generací GPU. Na straně zákazníků společnost uzavřela klíčové smlouvy: v březnu Meta podepsala dlouhodobou smlouvu na výdaje až 27 miliard USD za AI infrastrukturu Nebius.
Celý neocloud sektor přitom v posledních týdnech prošel výraznou volatilitou. Akcie Nebius, CoreWeave i IREN se pohybovaly synchronně - nejprve prudce klesly po zprávách, že Meta zvažuje prodej vlastní přebytečné AI kapacity zákazníkům, a poté se společně odrazily, jakmile byl tento strach přeceněn. Dnešní skokový růst Nebia tak přichází jako protiváha nedávného výprodeje a jako potvrzení, že strategická podpora ze strany Nvidie má v očích trhu reálnou váhu. Investoři by nicméně měli mít na paměti, že Nvidia nesmí svůj warrant uplatnit před 11. září 2026, a že sektor jako celek zůstává citlivý na vývoj poptávky ze strany hyperscalerů i na konkurenční kroky velkých technologických platforem.
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