Nebius získává kontrakt s Meta za 3 miliardy USD, tržby rostou o více než 350 %

Nebius podepsal smlouvu s Meta v hodnotě 3 miliardy USD na AI infrastrukturu po dobu 5 let.
Tržby ve Q3 vzrostly o 355 % na 146,1 mil. USD, ale firma zaznamenala ztrátu přes 100 mil. USD.
Kapitálové výdaje vzrostly na 955,5 mil. USD, zejména kvůli investicím do GPU a infrastruktury.
Firma cílí na 7–9 miliard USD v ročních tržbách do konce 2026 a rychle expanduje v segmentu neocloudu.
Společnost Nebius Group, rychle rostoucí poskytovatel AI cloudu, oznámila uzavření pětileté smlouvy v hodnotě 3 miliard dolarů s technologickým gigantem Meta (vlastníkem Facebooku). Tento kontrakt přichází krátce poté, co firma oznámila více než čtyřnásobný meziroční růst tržeb za třetí čtvrtletí, které dosáhly 146,1 milionu USD, tedy nárůst o 355 %.
Navzdory silnému růstu tržeb firma vykázala ztrátu přes 100 milionů USD, která se tak výrazně prohloubila oproti 39,7 milionu před rokem. Zároveň prudce narostly kapitálové výdaje – z 172,1 milionu na 955,5 milionu USD. Společnost tyto investice vysvětluje nutností masivně rozšiřovat infrastrukturu, včetně nákupu GPU jednotek (zejména od Nvidia), pozemků a energetických zdrojů.
Stoupající poptávka po AI cloudu
Smlouva s Meta potvrzuje rostoucí globální poptávku po výkonné výpočetní infrastruktuře pro umělou inteligenci. Jde již o druhý významný hyperscaler kontrakt, který Nebius letos oznámil – v září podepsala 17,4 miliardový kontrakt s Microsoftem.
Podle společnosti byla poptávka tak vysoká, že rozsah kontraktu s Meta musel být omezen dostupnou kapacitou, kterou Nebius nasadí během příštích tří měsíců.
Nebius sídlí v Amsterdamu a je součástí nové vlny tzv. neocloud firem, které konkurují tradičním hráčům jako Amazon Web Services či Google Cloud tím, že nabízí rychle dostupnou AI infrastrukturu jako službu. Mezi hlavní konkurenty patří například CoreWeave, která rovněž zaznamenává silný růst díky omezené kapacitě u tradičních cloudových gigantů.
Ambiciózní cíle
Nebius aktuálně dosahuje ročně opakujících se příjmů (ARR) ve výši 551 milionů USD, ale do konce roku 2026 cílí na 7–9 miliard USD v annualizovaných tržbách, což odpovídá více než desetinásobnému růstu během dvou let.
Akcie společnosti letos posílily čtyřnásobně a tržní kapitalizace se vyšplhala na 27,61 miliardy USD, i když aktuální výsledky vyvolaly v premarketu značnou volatilitu.
Graf NBIS.US (D1)
Akcie společnosti Nebius Group se po silném růstovém období aktuálně obchodují kolem úrovně 109,89 USD, přičemž cena testuje klouzavý průměr EMA 50 (105,99 USD) jako klíčovou podporu. SMA 100 (82,50 USD) zůstává hluboko pod aktuální cenou, což potvrzuje dlouhodobý rostoucí trend. RSI se drží na neutrální hodnotě 49,8, což ukazuje na vyvážený poměr mezi kupci a prodejci, bez známek překoupenosti či přeprodanosti.
Zdroj: xStation5
