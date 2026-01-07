Německý průmyslový konglomerát prodá problémovou divizi v Indii❓Akcie rostou o 5 % 📈

Německý průmyslový konglomerát Thyssenkrupp AG (TKA.DE), známý výrobou oceli, autodílů a průmyslových technologií, dnes na burze posiluje o téměř 5 % poté, co se objevily zprávy, že by se mohl konečně přiblížit k průlomovému prodeji své problémové ocelářské divize. Podle agentury Reuters Thyssenkrupp zvažuje postupné převedení kontroly nad společností Thyssenkrupp Steel Europe na indickou skupinu Jindal Steel International – nejprve formou 60% podílu, poté zbylou část v dalších fázích. Takový model transakce by mohl konečně vyřešit komplikace spojené s přibližně 2,5 miliardy EUR důchodových závazků, které v minulosti blokovaly předchozí pokusy o prodej. Z pohledu investorů jde o signál, že nástupnictví je nyní reálnější než kdy dřív. Pro Jindal Steel by šlo o odvážný krok na evropský trh po nedávné akvizici české společnosti Vítkovice Steel.
Další podporu pozitivnímu sentimentu vůči skupině přinesla nová doporučení od Deutsche Bank týkající se dceřiné společnosti Thyssenkrupp Nucera (NCH2.DE). Analytici zvýšili své hodnocení z „držet“ na „koupit“, přičemž uvedli, že aktivita společnosti se blíží tržnímu dnu a současné cenové úrovně mohou nabídnout atraktivní vstupní bod. Ačkoliv byla cílová cena snížena z 12 EUR na 11 EUR, analytik Michael Kuhn zdůraznil, že Nucera má solidní fundamenty a připravuje se na nový růstový cyklus v oblasti zelené energie.
Na vlně těchto informací dnes akcie Thyssenkrupp posilují, protože trh začíná věřit, že se společnost skutečně blíží bodu, kdy budou její největší problémy minulostí. Omezení zaměření na ocel a větší důraz na segmenty s vyšší marží, od průmyslové technologie až po zelený vodík, by mohly posílit finanční pozici této známé německé průmyslové značky.
Akcie společnosti prorazily nad 50denní a 100denní exponenciální klouzavý průměr, což může naznačovat, že se titul vrátil k dlouhodobému rostoucímu trendu. Je však třeba mít na paměti, že nedávné seance byly pro společnost volatilnější, což může zvyšovat kolísavost ceny (RSI na 14denní bázi se blíží 70 bodům).
Zdroj: xStation
