Nenápadná komodita je zpět ⚠️ Hedgeové fondy po dvou letech otočily do býčí nálady 📈

- Fondy jsou na bavlně čistě v plusu poprvé po dvou letech
- Bavlně pomáhá dražší ropa, která zhoršuje konkurenceschopnost syntetiky
- Cenu podporují i obavy z nižší nabídky a sucha v USA
- Futures od začátku konfliktu vzrostly asi o 22 %
Hedgeové fondy a další správci peněz se u bavlny poprvé po zhruba dvou letech přiklonili k býčímu výhledu. Podle dat americké komise CFTC počet dlouhých pozic v týdnu do 14. dubna převýšil krátké o 16 825 kontraktů, což znamená obrat po dlouhém období negativního sentimentu.
Zdroj: CFTC
Hlavním důvodem je růst cen ropy spojený s válkou v Íránu, který zdražuje syntetická vlákna vyráběná z ropných derivátů, zejména polyester a nylon. To zvyšuje konkurenceschopnost bavlny jako přírodního vlákna a podle analytiků může přimět textilky, především v Asii, upravovat výrobní směsi ve prospěch vyššího podílu bavlny.
Růstový příběh ale nestojí jen na dražší energii. Trh současně začíná více řešit i nabídkovou stranu. Vyšší ceny hnojiv mohou negativně dopadnout na výsadbu a snížit produkci v příští sezoně. Dalším rizikem je pokračující sucho v americkém bavlníkovém pásu, které zvyšuje nejistotu kolem budoucí sklizně.
Také výhled globální bilance začíná být pro cenu podpůrný. Společnost Cotlook už v březnu odhadla, že se světový trh s bavlnou může v sezoně 2026/27 dostat do deficitu kolem 295 tisíc tun. I proto futures na bavlnu za dobu od začátku konfliktu vzrostly přibližně o 22 % a obchodují se poblíž dvouletých maxim.
Podle analytičky BMI Bin Hui Ong by navíc bavlna mohla zůstat silná i v případě, že by ceny ropy později klesly. Důvodem je, že se postupně vytrácí optimismus ohledně dostatečné nabídky, který ceny během roku 2025 držel pod tlakem. Výraznější růst ale mohou brzdit stále poměrně vysoké zásoby, které na trhu fungují jako určitý tlumič.
Z dat CFTC zároveň vyplývá, že dlouhé pozice vzrostly na 56 736 kontraktů, zatímco krátké spadly na 23měsíční minimum. To potvrzuje, že spekulativní kapitál začíná na bavlně znovu vidět zajímavý růstový potenciál.
Graf COTTON (H1)
Cena bavlny se pohybuje kolem 79,39 USD a nadále si udržuje výrazně býčí nastavení. Trh v posledních dnech předvedl silný růstový trend, během kterého se cena postupně vzdálila od klouzavých průměrů a drží se nad EMA 50 na úrovni 78,15 USD i nad SMA 100 na hodnotě 76,74 USD. To potvrzuje, že kupci mají vývoj stále pod kontrolou a i přes mírné kolísání zůstává celkový trend jasně rostoucí.
Aktuální pohyb ukazuje spíše na konsolidaci poblíž lokálních maxim než na výraznější obrat. Trh po předchozí rally pouze vstřebává zisky, přičemž nedochází k hlubšímu návratu pod důležité technické úrovně. %R se drží v horní části pásma, což signalizuje silu trhu, i když zároveň naznačuje, že prostor pro další růst může být krátkodobě omezený bez předchozího vydechnutí. Momentum se pohybuje nad neutrální hladinou a potvrzuje pokračující pozitivní dynamiku.
Z technického pohledu bude klíčové sledovat, zda se bavlna udrží nad pásmem kolem 78,15 až 78,20. Pokud ano, býčí scénář zůstane ve hře a trh může znovu zaútočit na oblast nedávných maxim kolem 79,5 až 80,0. Naopak výraznější pokles pod EMA 50 by mohl otevřít prostor pro korekci směrem ke SMA 100 v blízkosti 76,74. Celkově ale graf zatím ukazuje, že převaha zůstává na straně kupců a případné poklesy mají zatím spíše charakter technického oddechu.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
