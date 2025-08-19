Nexstar kupuje Tegnu za 6,2 miliardy dolarů: vzniká největší síť lokálních televizí v USA

Společnost Nexstar Media Group uzavřela závaznou dohodu o akvizici svého rivala Tegna v hotovostní transakci v hodnotě 6,2 miliardy dolarů, což zahrnuje 22 dolarů za akcii včetně čistého dluhu a nákladů spojených s transakcí. Tato akvizice výrazně posiluje postavení Nexstaru jako největší sítě lokálních televizních stanic ve Spojených státech.
Větší dosah a rozsah pokrytí
Nexstar tímto převzetím získá 64 stanic ve 51 trzích, které doplní jeho stávající síť více než 200 stanic ve 116 trzích. Výsledná struktura bude pokrývat přibližně 80 % amerických domácností s televizním připojením, což Nexstaru zajistí bezkonkurenční pokrytí trhu.
Regulace a financování
Transakce přichází v době uvolněné regulační politiky. Federální komunikační komise (FCC) pod vedením Brendana Carra zrušila desítky zastaralých pravidel a soudní rozhodnutí odstranilo omezení vlastnictví „čtyř hlavních“ stanic, což výrazně zvyšuje šance na schválení dohody.
Nexstar odhaduje roční úspory nákladů na přibližně 300 milionů dolarů díky synergiím. Dohoda také zahrnuje odstupné 125 milionů dolarů, které Nexstar zaplatí, pokud regulační orgány transakci zastaví, a 120 milionů dolarů, které by naopak zaplatila Tegna, pokud by přijala konkurenční nabídku.
Strategický význam v kontextu trhu
Tato fúze je součástí širší vlny konsolidace v mediálním průmyslu, vyvolané změnou diváckého chování – především odklonem od kabelových služeb a nástupem streamovacích platforem. Transakce posílí vyjednávací pozici Nexstaru vůči inzerentům i kabelovým operátorům a posílí jeho konkurenceschopnost vůči technologickým gigantům a velkým mediálním skupinám.
Časový plán a konkurenční nabídky
Ukončení akvizice se očekává ve druhé polovině roku 2026, v závislosti na souhlasu akcionářů a regulátorů. Zajímavostí je, že společnost Sinclair Broadcast Group údajně předložila konkurenční nabídku v rozmezí 25–30 dolarů za akcii, ale Nexstar zatím drží kontrolu nad transakcí.
