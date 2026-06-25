Nezašel dolar příliš daleko? Dnes přichází test v podobě inflace PCE 💵

Globální nálada na trzích se prudce zlepšila po vynikajících výhledech technologického giganta Micron Technology, který znovu vdechl nadšení finančním trhům po spíše slabé první polovině tohoto týdne. Zároveň sledujeme další pokles cen ropy na úrovně, které jsme naposledy viděli bezprostředně na začátku války USA s Íránem. Díky Micronu zakončily futures na Nasdaq 100 včerejší seanci růstem o 1 % a dnes pozorujeme přibližně 5% nárůsty na korejském KOSPI a japonském Nikkei 225. Změní lepší nálada také trendy na měnovém trhu, kde jsme dosud sledovali sílu amerického dolaru? Prudký pokles cen energií a zlepšení sentimentu by měly působit proti dolaru, avšak inflační obavy jsou stále přítomny. Právě proto budou investoři dnes věnovat zvláštní pozornost testu v podobě zveřejnění inflace PCE. Odevzdá dolar své zisky?
Jestřábí Fed versus kapitulace cen ropy
Americký dolar v poslední době vykazuje obrovskou sílu spojenou se změnou rétorikiy Federálního rezervního systému, kterou nastartoval první projev Kevina Warsha po rozhodnutí o výši úrokových sazeb. V nejvyšším bodě trh plně započítával dvě zvýšení sazeb do poloviny roku 2027, avšak tato očekávání již poněkud oslabila. Přesto trh vidí značné šance na zvýšení sazeb již v září, což se ze zdravého rozumu jeví jako příliš agresivní prognóza. Inflace je sice zvýšená, ale úrokové sazby v USA nejsou blízko nuly jako v roce 2022. Za druhé, ropa zlevňuje, přičemž právě ona nese velkou část odpovědnosti za nedávný skok inflace. Za třetí, Kevin Warsh možná nebude chtít popudit Trumpa, zejména před listopadovými midterm volbami, a za čtvrté, koncem roku má být předložena zpráva speciálně zřízených pracovních skupin zabývajících se změnami ve fungování Federálního rezervního systému.
Je tedy možné, že trh přehnal svou reakci? EURUSD se obchoduje výrazně pod 1,14, přičemž výnosy se nenacházejí na lokálních maximech. Nadto ECB nekapituluje a uvádí, že současný pokles cen ropy automaticky neznamená pauzu v nastavování měnové politiky.
Test pravdy: Oblíbená míra inflace Fedu
Konečným ověřením těchto očekávání bude dnešní den. Před námi je klíčový test v podobě zveřejnění květnového indexu PCE, tedy oblíbené míry inflace Federálního rezervního systému – i když to se může do konce roku změnit, až Warsh provede kompletní revizi fungování americké centrální banky. Analytici očekávají zrychlení ukazatele jak v měsíčním, tak v ročním vyjádření. Celková inflace má vzrůst na 4,0 %, jádrová pak na 3,4 %. Případný odečet odpovídající prognózám nebo vyšší může investory utvrzovat v jestřábím vnímání současné politiky Fedu. Pokud však data přinesou překvapení v podobě nižšího čísla, síla dolaru může být výrazně zpochybněna.
V prostředí silného dolaru zůstává zlotý pod mírným tlakem, kopíruje hlavní měnový pár EURUSD, který se stabilizoval v oblasti 1,1350. Na širším trhu zaznívá jestřábí tón také z dalších ekonomik. V Japonsku jeden z jestřábích členů rady BoJ, Naoki Tamura, naznačil potřebu pravidelného zvyšování úrokových sazeb, což má zastavit další oslabování jenu vůči dolaru. Pár USDJPY se nachází mírně pod 162.
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