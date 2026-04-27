Nikl roste na dvouleté maximum 📈

- Nikl vzrostl až na 19 350 USD za tunu, nejvýše od června 2024.
- Růst podporují nižší těžební kvóty v Indonésii a dražší síra.
- Nedostatek síry může komplikovat výrobu MHP pro bateriový sektor.
- Další vývoj bude záviset hlavně na Indonésii a geopolitické situaci kolem Hormuzu.
Cena niklu na London Metal Exchange vystoupala na nejvyšší vnitrodenní úroveň téměř za dva roky. Hlavním důvodem jsou obavy z omezených dodávek z Indonésie, která je největším světovým producentem tohoto kovu, a také globální nedostatek síry, důležité suroviny pro zpracování kovů.
Nikl od začátku íránského konfliktu posílil přibližně o 10 %. Válka tlačí vzhůru ceny síry a zároveň vyvolává obavy z narušení těžebních a zpracovatelských řetězců. Pro Indonésii je síra klíčová zejména při výrobě MHP, tedy meziproduktu používaného v bateriovém průmyslu. Indonéský niklový sektor je citlivý na dodávky síry z Blízkého východu, protože síra je nezbytná pro výrobu kyseliny sírové využívané v HPAL technologiích.
Tlak na růst cen navíc zesílil poté, co Indonésie snížila těžební kvóty s cílem podpořit trh po období slabších cen. Podle dostupných údajů se niklové futures obchodovaly nad 19 200 USD za tunu, přičemž intradenně cena vystoupala až na 19 350 USD za tunu. To je nejvyšší úroveň od června 2024.
Pozitivní náladu na trhu potvrzují i komentáře obchodníků, kteří čekají na další signály možného omezení produkce MHP. Pokud by se výpadky ve zpracování prohloubily, mohlo by to dál zúžit nabídku niklu pro bateriový i průmyslový sektor.
Ostatní základní kovy se vyvíjely smíšeně. Měď mírně vzrostla o 0,1 % na 13 325 USD za tunu, zatímco cín oslabil o 0,4 % na 50 150 USD za tunu. Investoři zároveň sledují možné zklidnění situace kolem Hormuzského průlivu, protože jakýkoliv posun v geopolitickém napětí může rychle změnit náladu na komoditních trzích.
Z pohledu investorů je současný růst niklu tažen především nabídkovou stranou. Klíčové bude, zda Indonésie skutečně udrží nižší těžební kvóty a zda se podaří stabilizovat dodávky síry. Pokud problémy přetrvají, nikl si může udržet růstové momentum. Naopak uklidnění situace na Blízkém východě by mohlo část nedávných zisků rychle umazat.
Graf NICKEL (H1)
Cena niklu pokračuje v silném růstovém trendu a aktuálně se pohybuje kolem úrovně 19 276 USD za tunu. Trh se drží výrazně nad klouzavými průměry, konkrétně nad EMA 50 na hodnotě 18 557 USD i nad SMA 100 na úrovni 18 324 USD, což potvrzuje jasnou převahu kupců. Růst navíc výrazně zrychlil a cena se dostala až do blízkosti lokální rezistence kolem 19 391 USD. CCI se nachází na hodnotě 211,1, tedy hluboko v překoupené oblasti. To ukazuje na velmi silné růstové momentum, ale zároveň zvyšuje riziko krátkodobého výběru zisků. Momentum na hodnotě 104,1 rovněž potvrzuje pokračující sílu trendu a naznačuje, že kupci mají trh stále pod kontrolou. Objem obchodů se v závěru růstu zvýšil, což podporuje důvěru v aktuální průraz směrem vzhůru.
Technicky je nejbližší rezistencí oblast 19 391 USD. Pokud ji nikl prorazí, může se otevřít prostor pro další růst směrem k psychologické hranici 19 500 USD. Naopak nejbližší podpora leží v okolí 18 900–19 000 USD, kde by trh mohl hledat stabilizaci při případné korekci. Důležitější technická podpora zůstává u EMA 50 kolem 18 557 USD.
Zdroj: xStation5
