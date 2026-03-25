Nikl vystřelil vzhůru. Indonésie schválila exportní daň 🚀

- Indonésie schválila exportní daň na nikl, což poslalo cenu kovu výše.
- Na burze LME nikl po oznámení posílil až o 2,7 %.
- Země chce podpořit domácí zpracování surovin a získat více příjmů do rozpočtu.
- Vyšší zdanění může dál zvýšit náklady i globální cenu niklu.
Cena niklu výrazně vzrostla poté, co indonéský prezident Prabowo Subianto schválil zavedení exportní daně na tento klíčový průmyslový kov. Futures na londýnské burze LME po zprávě posílily až o 2,7 %, protože trh začal započítávat možné zvýšení nákladů na dodávky z největšího světového producenta.
Podle indonéského ministra financí Purbayi Yudhi Sadewy se nyní ještě řeší konkrétní výše sazeb, samotné schválení ale investoři vnímají jako jasný signál. Indonésie totiž čelí rostoucím rozpočtovým tlakům, které zesilují i vyšší ceny ropy v souvislosti s válkou v Íránu. Země je čistým dovozcem ropy a paliv, a proto je citlivá na dražší energie i možné inflační dopady.
Zavedení daně zároveň zapadá do dlouhodobé strategie Indonésie posouvat se výše v surovinovém řetězci. Vláda už několik let omezuje vývoz surovin a snaží se přimět firmy, aby více investovaly do zpracování kovů přímo v zemi. Debaty o zdanění exportu niklu se objevily už v roce 2022 za prezidenta Joka Widoda, který chtěl podpořit příliv investic od výrobců baterií a elektromobilů.
Indonésie dnes zajišťuje více než polovinu světové produkce niklu a tento kov patří mezi nejdůležitější exportní komodity země. Významnou roli v rozvoji tamního odvětví přitom sehrál čínský kapitál, který pomohl rychle rozšířit těžbu i navazující průmysl.
Podle analytičky Gao Yin ze Shuohe Asset Management trh nyní vnímá plán mnohem vážněji právě kvůli horšímu stavu veřejných financí. Vyšší exportní zdanění by totiž mohlo zvýšit výrobní náklady, omezit tlak na levné dodávky a podpořit další růst cen niklu na světových trzích.
Graf Nickel (H4)
Cena niklu se aktuálně pohybuje kolem 17 329 USD. Trh se nyní pohybuje v blízkosti 38,2% Fibonacciho hladiny na 17 212 USD, kterou mírně překonal, což naznačuje snahu o pokračování růstu po předchozím odrazu. Pozitivně působí i fakt, že cena se drží poblíž klouzavých průměrů EMA 50 na 17 204 USD a SMA 100 na 17 302 USD, tedy v technicky důležité zóně. CCI se nachází na hodnotě 101,3, což ukazuje na sílící krátkodobé momentum, zatímco Momentum kolem 99,5 potvrzuje stabilizaci po předchozí korekci. Z technického pohledu je nyní klíčové, zda se nikl udrží nad pásmem 17 200–17 300 USD. Pokud ano, mohl by trh pokračovat směrem k další rezistenci na 17 938 USD.
Zdroj: xStation5
