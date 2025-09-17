Nokia se reorganizuje, aby se více soustředila na umělou inteligenci a obchodní strategii

Finský výrobce telekomunikačního vybavení Nokia zahajuje rozsáhlou reorganizaci, která má posílit její schopnosti v oblastech umělé inteligence, technologických inovací, bezpečnosti a firemního rozvoje. Od 1. října 2025 Nokia vytvoří dvě nové interní organizace – Technology & AI Organization a Corporate Development Organization – a obsadí dvě nová klíčová vedoucí místa.
Nové vedení
Pallavi Mahajan nastoupí jako Chief Technology & AI Officer a povede novou organizaci TAO, která bude zahrnovat Nokia Bell Labs, vedení technologií a AI a tým pro skupinovou bezpečnost. Mahajan přichází z Intelu, kde vedla softwarovou divizi pro datová centra a AI, a má zkušenosti z HPE i Juniper Networks.
Konstanty Owczarek bude novým Chief Corporate Development Officer. Povede organizaci pro firemní rozvoj, slučování a akvizice, strategická partnerství, inkubační činnost a investiční část Nokia – NGP Capital. V minulosti působil ve strategických rolích v Hewlett Packard Enterprise a předtím v AIG.
Nishant Batra, dosavadní Chief Strategy & Technology Officer, odstoupí k 30. září 2025 a opustí vrcholové vedení skupiny. Reorganizace začne platit k 1. říjnu.
Proč to Nokia dělá
Generální ředitel Justin Hotard uvádí, že cílem je lépe se odlišovat pomocí vlastních technologií, zesílit kapacity v oblasti AI a bezpečnosti a maximalizovat hodnotu partnerství. Organizace TAO konsoliduje funkce inovací a urychlí nasazení AI do produktů a služeb Nokia. Organizace CDO má pomoct efektivněji realizovat strategii – prostřednictvím M&A, partnerství, inkubací – a lépe reagovat na změny trhu.
Tento krok odráží Nokia rostoucí zaměření na konkurenční pozici v rámci tzv. „AI supercyklu“ a snahu mít strukturu, která podporuje technologické vedení.
Dopady a rizika, které stojí za sledování
-
Zrychlení inovací: Konsolidace Bell Labs, technologického vedení a AI slibuje rychlejší vývoj, jasnější technologické mapy a lepší integraci AI a bezpečnosti do nabídky Nokia v síťových a infrastrukturních řešeních.
-
Riziko při realizaci: Každá reorganizace přináší riziko zmatku či překryvu funkcí. Nokia bude muset jasně rozdělit role, zajistit kontinuitu tam, kde byla, a předejít duplikacím.
-
Vedení a firemní kultura: Noví externí lídři, jako Mahajan a Owczarek, přinášejí čerstvý pohled, ale úspěch bude záviset na jejich integraci a udržení interní kultury během změn.
-
Konkurenční prostředí: V telekomunikačním vybavení a síťové infrastruktuře je závod o AI, edge computing, cloud, bezpečnost a vývoj sítí (5G/6G). Nokia není sama – trendy se posouvají rychle, a její návratnost bude záviset na technickém provedení i načasování trhu.
