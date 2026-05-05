Czechoslovak Group: Legendární zbrojní výrobce pod palbou obvinění

Společnost během pondělní seance ztratila více než desetinu své tržní hodnoty a na vrcholu korekce až 20 %. Jedno z nejslibnějších IPO v odvětví za poslední roky tak začíná vypadat stále méně atraktivně. Čeho se investoři obávají a jsou tyto obavy oprávněné?
Ještě před nejnovější epizodou si Czechoslovak Group vedla pod očekáváním trhu. Šlo však spíše o nerealistická očekávání investorů než o špatné řízení ze strany společnosti. CSG vyrábí hlavně ruční zbraně a lehká vozidla. Společnost tohoto typu má jen malou šanci dohnat lídry trhu v tempu růstu a především v maržích.
To se odrazilo i ve valuaci. Ještě v pátek se akcie obchodovaly více než 40 % pod cenou z IPO.
Situace se zhoršila ze špatné na velmi vážnou. Důvodem byla aktivita short-sellingového fondu Hunterbrook Media.
Ve své publikaci Hunterbrook poukázal na řadu údajných nesrovnalostí. Ty zahrnují zejména:
Nejasný status některých investorů a protistran
- Hunterbrook pokládá sérii nepříjemných, ale důležitých otázek.
- Španělská společnost FMG byla suspendována nákupní agenturou NATO. CSG tvrdí, že činnost FMG zůstává bez výhrad a že rozhodnutí neovlivňuje zájmy akcionářů, protože FMG byla vyloučena pouze z nákupního procesu NSPA. To může být pravda. Společnost se však nevyjádřila k obviněním ze strany NATO a neuvedla tuto skutečnost v prospektu k IPO.
- Hunterbrook dále upozorňuje na složitou síť vazeb a transakcí zahrnující minoritní akcionáře i různé politiky a podnikatele, kteří jsou často otevřeně spojováni s Ruskem. To je velmi vážné a nebezpečné obvinění.
- Materiály poskytnuté Hunterbrookem jednoznačně neprokazují vědomé pochybení ke škodě akcionářů. Poskytují však vážné důvody k podezření, že se společnost mohla dopouštět škodlivých nebo dokonce nezákonných praktik.
Nadhodnocená deklarovaná výrobní kapacita
- Hunterbrook také poukazuje na výrazné nadhodnocování deklarované výrobní kapacity společnosti v oblasti munice, která představuje více než 60 % současných tržeb firmy. Podle šetření Hunterbrooku činí skutečná výrobní kapacita společnosti pouze přibližně 100–300 tisíc kusů 155mm granátů oproti více než 600 tisícům, které deklaruje CSG.
- Problémem není samotný nedostatek výrobní kapacity, ale spíše povaha obchodního modelu společnosti. Pokud by se obvinění vůči CSG potvrdila, znamenalo by to, že firma spoléhala spíše na přeprodej nebo renovaci munice než na její výrobu. To by samo o sobě nebyl tak zásadní problém, nebýt skutečnosti, že globálně dostupné zásoby munice, které lze nakupovat na částečně otevřeném trhu, se blíží vyčerpání.
- Pokud by tato obvinění byla pravdivá, a částečně se k nim lze přiklonit už jen na základě historického kontextu společnosti, protože firma v minulosti skutečně opakovaně fungovala v podobném modelu, mohlo by to znamenat kolaps marží a/nebo tržeb.
CSG na obvinění reagovala tím, že je označila za nepodložená, zároveň však odmítla poskytnout detailní vysvětlení. Je ale obtížné jí to vyčítat. CSG je součástí bezpečnostního ekosystému NATO a jakýkoli výrobní závod nebo logistický uzel je trvalým cílem subjektů jednajících ve prospěch Ruska.
Na rozdíl od běžného standardu short-sellerových publikací není zpráva Hunterbrooku bezdůvodným obviněním. Tvrzení analytiků fondu navíc nejsou neprůstřelná, ale jsou dostatečně konzistentní na to, aby vážně zpochybnila způsob fungování společnosti.
Je však potřeba připomenout, že takový fond není neutrální stranou a publikace má jasný cíl tlačit valuaci společnosti dolů. Před vyvozováním dalekosáhlejších závěrů je důležité počkat na podrobnější vysvětlení ze strany CSG, které se společnost zavázala poskytnout.
CSG.NL (D1)
Slabý sentiment vůči valuaci společnosti se zdá být dále zhoršuje a vytváří stále strmější downtrend. Zdroj: xStation5
