Novo Nordisk kupuje Akero Therapeutics za až 5,2 miliardy USD – posiluje pozici v oblasti jaterních onemocnění

Novo Nordisk kupuje Akero Therapeutics za až 5,2 miliardy USD.
Akvizice posiluje Novo v oblasti jaterních onemocnění MASH, která souvisí s obezitou.
Léčba od Akero má potenciál reverzovat pokročilou jaterní fibrózu, což by bylo světovým prvenstvím.
Transakce přichází v době zvýšeného zájmu konkurence o MASH – sektor se stává strategickým polem v boji o trh s obezitou.
Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk oznámila akvizici americké biotechnologické firmy Akero Therapeutics za částku až 5,2 miliardy USD, čímž významně rozšiřuje své portfolio o oblast MASH (metabolická dysfunkce spojená se steatózou jater). Toto onemocnění je silně spojeno s obezitou, která je pro Novo klíčovým trhem.
Základní cena transakce činí 54 USD za akcii v hotovosti, což odpovídá přibližně 4,7 miliardy USD a představuje 16% prémii oproti středeční závěrečné ceně akcií Akero (46,49 USD). Dalších 500 milionů USD může být vyplaceno na základě dosažení regulačních milníků.
Akero vyvíjí experimentální léčbu MASH, která je ve fázi pokročilých klinických studií a zaměřuje se na pacienty s fibrózou a cirhózou jater. Podle Novo má tento lék potenciál být prvním, který zvrátí pokročilé poškození jater spojené s touto nemocí. Společnost rovněž zvažuje možnost kombinace této terapie se svou úspěšnou injekcí na hubnutí Wegovy, což by mohlo přinést synergie v léčbě pacientů s obezitou a jaterními komplikacemi.
Akvizice přichází v době, kdy konkurence v oblasti MASH roste – Roche nedávno oznámilo koupi společnosti 89Bio za až 3,5 miliardy USD a GSK provedlo vlastní akvizici v tomto segmentu za až 2 miliardy USD. Trh s léčbou jaterních onemocnění se tak stává klíčovým doplňkem v boji farmaceutických firem o dominanci v oblasti obezity.
Zatímco akcie Akero v New Yorku posílily o 20 %, akcie Novo Nordisk naopak oslabily o 3,5 %. Dlouhodobě ztrácejí – za posledních 12 měsíců propadly o více než 50 %, hlavně kvůli obavám o udržitelnost růstu v oblasti obezity a zvýšené konkurenci.
