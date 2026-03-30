Nový šok pro trh s kovy? ⚠️ Ceny hliníku letí vzhůru 🚨

- Cena hliníku vzrostla až o 6 % na zhruba 3 492 USD za tunu.
- Íránské útoky poškodily závody v SAE a Bahrajnu.
- Trh se obává delšího omezení dodávek z klíčového regionu.
- Vyšší ceny mohou dopadnout i na průmysl, zejména automobilky, letectví a solární sektor.
- Cena hliníku vzrostla až o 6 % na zhruba 3 492 USD za tunu.
- Íránské útoky poškodily závody v SAE a Bahrajnu.
- Trh se obává delšího omezení dodávek z klíčového regionu.
- Vyšší ceny mohou dopadnout i na průmysl, zejména automobilky, letectví a solární sektor.
Cena hliníku po útocích Íránu na dva výrobní závody ve Spojených arabských emirátech a Bahrajnu výrazně vzrostla. Na burze LME se kov v úvodu obchodování vyšplhal až o 6 % na přibližně 3 492 USD za tunu, protože trh začal rychle započítávat riziko dalšího omezení dodávek z regionu, který má pro světovou produkci hliníku významnou roli.
Největší producent hliníku na Blízkém východě, společnost Emirates Global Aluminium, oznámil na svém závodě v Abú Zabí významné škody. Poškození svého provozu vyhodnocuje také státní firma Aluminium Bahrain. Právě tyto útoky zvyšují obavy, že problémy v dodavatelském řetězci nebudou jen krátkodobé, ale mohou zasáhnout trh na delší dobu.
Napětí na Blízkém východě přitom tlačilo ceny hliníku vzhůru už předtím. Výrobci v regionu čelí komplikacím s vývozem kovu i dovozem surovin, protože válka narušila logistiku a obchodní trasy. Nové útoky proto mohou situaci ještě zhoršit, a to i v případě, že by se Hormuzský průliv znovu otevřel.
Hliník je přitom klíčovou surovinou pro výrobu automobilů, letadel nebo solárních panelů, takže delší výpadky produkce by mohly mít dopad nejen na komoditní trh, ale i na širší průmysl. Růst cen tak odráží nejen okamžitý výpadek části kapacit, ale také obavy z další eskalace a delšího narušení dodávek.
Graf ALUMINIUM (H4)
Cena hliníku se výrazně odrazila od březnových minim a v posledních svíčkách znovu testuje vyšší cenové úrovně. Aktuálně se obchoduje kolem 3421 USD, tedy nad EMA 50 na úrovni 3288 USD i nad SMA 100 poblíž 3235 USD, což potvrzuje zlepšení krátkodobého technického obrazu a návrat kupců do trhu. Po předchozí korekci se trh dostal zpět nad 38,2% Fibonacciho retracement na hodnotě 3275 USD a nyní se pohybuje mezi úrovněmi 61,8 % na 3377 USD a 78,6 % na 3449 USD. Právě pásmo kolem 3449 USD nyní představuje nejbližší důležitou rezistenci. Pokud by ji cena překonala, otevřel by se prostor k růstu směrem k předchozímu maximu u 3542 USD.
Williams %R se posunul na hodnotu kolem -12, což ukazuje na silný růstový impuls, ale zároveň naznačuje, že trh se již pohybuje v blízkosti překoupené oblasti. Také Momentum na úrovni 105,7 potvrzuje sílící aktivitu kupců a podporuje pokračování růstového scénáře, i když krátkodobě nelze vyloučit mírné vydechnutí po prudším pohybu vzhůru. Dokud se cena hliníku drží nad pásmem kolem 3377 USD a nad klouzavými průměry, zůstává šance na další růst. Naopak případný návrat pod 3275 USD by znamenal oslabení současného pozitivního nastavení a mohl by vrátit cenu blíže k oblasti 3212 USD.
Zdroj: xStation5
