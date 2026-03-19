Ryanair na 5měsíčním minimu 🚩 Růst cen leteckého paliva tlačí na letecký sektor

Akcie Ryanairu (RYAAY.US) klesly na nejnižší úroveň od října 2025, přestože společnost zůstává jedním z nejefektivněji řízených dopravců v Evropě. Poslední vývoj naznačuje, že aerolinka vstupuje do nové fáze růstu, i když v prostředí rostoucích regulatorních nákladů a provozní nejistoty. Zároveň je téměř jisté, že vyšší ceny leteckého paliva budou tlačit na marže, zatímco poptávka po letním cestování zůstává kvůli napětí na Blízkém východě nejistá. Právě to je nyní hlavní obava trhu.
Novinky ze společnosti
- Ryanair očekává certifikaci Boeingu 737 MAX 10 ve třetím čtvrtletí letošního roku, přičemž dodávky by měly začít včas na začátku příštího roku. Včasné dodání letadel je klíčové pro rozšíření kapacity a podporu dalšího růstu sítě.
- Aerolinie plánuje v příštím finančním roce zvýšit počet cestujících z 207 milionů na přibližně 215 milionů, a to při mírném růstu cen letenek. To ukazuje na pokračující růst tažený objemy při zachování cenové disciplíny.
- Ryanair omezí provoz na letišti Brusel-Charleroi přibližně o 10 % kvůli nové dani z cestujících a ročně zruší zhruba 1,1 milionu míst. Toto rozhodnutí ukazuje citlivost obchodního modelu na regulaci i schopnost společnosti rychle přesměrovat kapacitu.
- Společnost se rozhodla neinstalovat do letadel satelitní internet Starlink, protože by zvyšoval spotřebu paliva a na krátkých trasách nedává ekonomický smysl. Tento krok odráží její konzistentní důraz na optimalizaci nákladů.
- Klíčovým rizikem zůstává tempo dodávek letadel a možné zpoždění certifikace u Boeingu. Na druhé straně investiční příběh dál stojí na udržení nákladového leadershipu a disciplinované alokaci kapitálu.
Valuace působí relativně atraktivně. Poměr P/E se pohybuje okolo 12 a nízký PEG kolem 0,3 naznačuje potenciál růstu vzhledem k výhledu společnosti. Evercore ISI zvýšila doporučení na „outperform“ s cílovou cenou 80 USD po zhruba 15% poklesu od lednových maxim. Bernstein zvýšil cílovou cenu na 71 USD s odkazem na stabilní provozní pokrok včetně růstu tržeb na dostupný sedadlový kilometr (RASK) o 1,1 %. Konflikt na Blízkém východě, který tlačí vzhůru ceny leteckého paliva, spolu s makroekonomickou nejistotou spojenou s inflací a geopolitickým napětím však dál dopadá na celý letecký sektor. Ryanair přesto zůstává ve velmi silné finanční kondici, s čistou hotovostí kolem 1 miliardy EUR a celkově pozitivní čistou hotovostní pozicí. Kvalitní rozvaha a silná tvorba hotovosti dávají firmě prostor pro investice i návrat kapitálu akcionářům. Provozní ziskovost společnosti v rámci sektoru vyčnívá, návratnost vlastního kapitálu se pohybuje kolem 26 % a ultra low-cost model dál podporuje strukturální nákladovou výhodu i v prostředí vyšších cen paliva.
Zdroj: xStation5
Jak velký je problém s leteckým palivem?
- IATA varuje, že konflikt USA a Izraele s Íránem odhalil vážná slabá místa v dodavatelských řetězcích leteckého paliva. Organizace uvádí, že válka může vést k výraznému nedostatku leteckého paliva a potenciálně narušit leteckou dopravu.
- Hormuzský průliv je kritickým úzkým místem globálních energetických trhů. Za běžných okolností přes něj proudí přibližně 20 % světových dodávek ropy, nyní se tam však lodní doprava prudce propadla.
- Výpadek toků ropy z Perského zálivu by se mohl rychle promítnout i do letectví. Nižší dostupnost ropy a poškozené rafinerské kapacity by globálně snížily produkci leteckého paliva.
- Evropa se jeví jako zvlášť zranitelná v případě delšího narušení dodávek. Přibližně 25 až 30 % evropských dodávek leteckého paliva pochází z Perského zálivu, zatímco zásoby pokrývají jen asi jeden měsíc běžné poptávky.
- Pod tlakem je i Asie, což omezuje možnosti náhradních dodávek. Přibližně 84 % ropy, která běžně prochází Hormuzským průlivem, směřuje do Asie, zejména do Indie a Číny, což omezuje schopnost těchto zemí kompenzovat nedostatek jinde.
- Aerolinie už nyní čelí vyšší spotřebě paliva kvůli změnám tras. Pokračující konflikty na Ukrajině a Blízkém východě nutí dálkové lety volit delší trasy, což zvyšuje náklady i spotřebu.
- IATA upozorňuje, že letectví je obzvlášť zranitelné, protože letecké palivo nelze ve velkém snadno nahradit. Na rozdíl od některých jiných sektorů mají aerolinky jen velmi omezené krátkodobé alternativy, pokud by se narušení dodávek dále prohloubilo.
- Organizace vyzývá k okamžité reakci politiků. Mezi krátkodobá doporučení patří strategické rezervy leteckého paliva, větší diverzifikace dodávek a těsnější koordinace mezi vládami, aerolinkami a rafineriemi.
- Právní i oboroví experti varují, že poškození rafinerií na Blízkém východě by mohlo situaci výrazně zhoršit. Pokud by se zásoby paliva na letištích a u aerolinek na delší dobu vyčerpaly, dopravci by mohli být nuceni omezit provoz a rušit lety.
Jakýkoli rozsáhlý nedostatek leteckého paliva by se pravděpodobně přímo dotkl cestujících. Velikonoční cestování, charterové lety i mezinárodní letecké ambulance by mohly čelit výrazným problémům, pokud by se situace dál zhoršovala. Jak vidíme, pokles akcií Ryanairu má své opodstatnění. Případná deeskalace by však mohla Ryanair podpořit a vytvořit prostor pro odraz akcií.
