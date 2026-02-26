Puma ruší dividendu a čeká další ztrátu 👟

-
Puma očekává v roce 2026 ztrátu 50–150 mil. eur a ruší dividendu.
-
Tržby mají klesnout o nižší jednotky procent.
-
Firma investuje 200 mil. eur do restrukturalizace a vývoje.
-
Cílem je návrat k ziskovosti v roce 2027 a posílení konkurenceschopnosti vůči Nike a Adidas.
-
Společnost Puma SE očekává další náročný rok. Německá sportovní značka oznámila, že v roce 2026 počítá s provozní ztrátou v rozmezí 50 až 150 milionů eur a zároveň ruší výplatu dividendy. Tržby by měly klesnout o nízké až střední jednotky procent.
Akcie na tuto zprávu reagovaly poklesem o 4,8 % v předobchodní fázi na platformě Tradegate.
Rok 2026 jako přechodné období
Generální ředitel Arthur Hoeld označil rok 2026 za transformační období. Firma se chce zaměřit především na:
-
Výprodej přebytečných zásob ve factory outletech a u velkoobchodních partnerů
-
Posílení marketingu
-
Vývoj lepších produktů pro fotbal, běh a trénink
-
Reorganizaci vnitřní struktury a snížení nákladů
Puma plánuje kapitálové výdaje ve výši přibližně 200 milionů eur. Cílem je návrat k ziskovosti v roce 2027.
Tlak konkurence i restrukturalizace
Společnost usiluje o to, aby se dlouhodobě stala největším konkurentem značek Nike Inc. a Adidas AG.
Po nástupu do čela firmy loni v létě Hoeld investory překvapil velmi otevřeným hodnocením situace a nutností zásadního „resetu“. Následovalo:
-
Propouštění zaměstnanců
-
Změny ve vedení
-
Podpora vstupu čínské společnosti Anta Sports Products Ltd. jako hlavního akcionáře
Puma zároveň uvedla, že objem neprodaných zásob by měl kulminovat koncem roku 2025. Do konce letošního roku by se zásoby měly vrátit na standardnější úroveň, což je klíčový předpoklad pro stabilizaci marží.
