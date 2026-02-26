Rolls-Royce zrychluje transformaci a spouští masivní buyback ✈️

-
Buyback v objemu 7–9 mld. liber během dvou let.
-
Cíl do roku 2028: až 5,2 mld. liber zisku a 20% marže.
-
Akcie za rok +100 %, tržní hodnota cca 110 mld. liber.
-
Růst podporuje letectví, obrana a energetika pro datová centra.
-
Britská společnost Rolls-Royce Holdings Plc oznámila výrazné navýšení střednědobých cílů a zároveň plánuje zpětný odkup akcií v objemu 7 až 9 miliard liber během následujících dvou let. Letos by mělo být realizováno přibližně 2,5 miliardy liber, přičemž loni firma odkoupila akcie za 1 miliardu liber.
Výrazně vyšší cíle do roku 2028
Společnost nově očekává, že do roku 2028 dosáhne:
-
Provozního zisku 4,9 až 5,2 mld. liber
-
Provozní marže až 20 %
-
Volného cash flow až 5,3 mld. liber
Předchozí výhled počítal maximálně s 3,9 mld. liber provozního zisku a marží v pásmu 15–17 %. Firma navíc uvedla, že letošní výsledky by se měly dostat do původně plánovaného cílového pásma o dva roky dříve, než se očekávalo.
Silná poptávka a růst hodnoty
Od nástupu generálního ředitele Tufan Erginbilgic v roce 2023 prošla společnost výraznou transformací. Akcie za poslední rok zdvojnásobily hodnotu a tržní kapitalizace dosáhla přibližně 110 miliard liber.
Růst je tažen především:
-
Silnou poptávkou po velkých leteckých motorech
-
Expanzí segmentu energetických systémů pro datová centra
-
Vyššími vládními výdaji na obranu
Provozní marže v obranné a energetické divizi vzrostly o více než 14 % a očekává se další zlepšení. Společnost zároveň oznámila dividendu ve výši 5 pencí na akcii, což je druhá výplata od pandemie.
Graf RR.UK (D1)
Akcie společnosti Rolls-Royce se obchodují kolem 13,15 GBP a pohybují se poblíž lokálních maxim v oblasti 13,25 GBP. Akcie tak potvrzují silný růstový trend, který trvá již několik měsíců. Cena se drží nad klouzavými průměry EMA 50 (12,38 GBP) i SMA 100 (11,74 GBP), což signalizuje pokračující střednědobý i dlouhodobější býčí trend. EMA 50 má navíc rostoucí sklon a vytváří dynamickou podporu. RSI se nachází v horní části neutrálního pásma, ale zatím nedosahuje překoupených hodnot. To naznačuje prostor pro další růst bez výrazného technického přehřátí.
Z technického pohledu je klíčové sledovat, zda dojde k průrazu nad 13,25 GBP. Jeho potvrzení by mohlo otevřít prostor k dalším historickým maximům. Naopak první podpora se nachází u 12,60 GBP, silnější pak v oblasti 12,40 GBP, kde prochází EMA 50.
Zdroj: xStation5
