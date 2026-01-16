Obchodní dohoda mezi Čínou a Kanadou: Co znamená pro trhy?

Kanada a Čína navazují partnerství, které by mohlo mít transformační dopad na obě ekonomiky. Kanadský premiér Mark Carney se setkal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Pekingu. Šlo o první návštěvu kanadského premiéra v Číně od roku 2017. Výsledkem jednání je nová strategie spolupráce pokrývající klíčové oblasti obchodu a investic.
Klíčové oblasti spolupráce
Dohoda si klade za cíl posílit spolupráci v sektorech jako je zemědělství a potravinářský průmysl. Kanada doufá ve zvýšení exportu zemědělských a potravinových produktů do Číny, svého druhého největšího obchodního partnera. Energetika – jak tradiční, tak obnovitelná – by měla těžit z nových investic a transferu technologií. Rozvoj čeká i finanční služby, včetně bankovnictví, investic a snadnějšího přístupu pro firmy působící v obou zemích.
Překážky a výzvy
Partnerství však není bez problémů. Kanada nadále uplatňuje cla na některé čínské výrobky, včetně elektromobilů. Peking naopak zavedl omezení na kanadské zemědělské produkty, což v posledních letech omezilo jejich export do Číny. Navzdory těmto výzvám experti věří, že dohoda má potenciál posílit dlouhodobý obchod a investice mezi Kanadou a Čínou.
Možné dopady na trhy
Nová spolupráce by mohla ovlivnit kanadské finanční trhy i export několika způsoby. Může dojít k růstu vývozu komodit a zemědělských produktů, včetně pšenice, sóji, masa a mléčných výrobků. Může také dojít k nárůstu čínských investic, zejména v energetice a finančním sektoru.
Dalším možným přínosem je stabilizace obchodu, která by mohla snížit závislost Kanady na trhu USA a posílit její pozici v Asii. Odborníci však upozorňují, že dopady dohody se projeví postupně a budou záviset na odstranění cel a zavedení mechanismů podporujících dlouhodobou spolupráci.
Dohoda mezi Kanadou a Čínou otevírá nové příležitosti pro obchod a investice a dává oběma zemím šanci posílit svou pozici na globálním trhu. Přestože přetrvávají výzvy, trhy vnímají potenciál pro významné dopady na ceny komodit, rozvoj finančního sektoru a růst exportu zemědělských produktů – což by mohlo v dlouhodobém horizontu přinést hmatatelné přínosy oběma ekonomikám. Přirozeným beneficientem této změny by mohla být společnost Nutrien, globální výrobce draselných a vícesložkových hnojiv a klíčový dodavatel pro kanadské farmáře. Firma by mohla těžit z rostoucí osevní plochy a exportu řepky, hrachu a dalších plodin.
