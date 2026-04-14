Obrat na ropě? IEA tvrdí, že část produkce se vrátí už během dvou týdnů 🛢️

Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) mohou největší arabští producenti ropy v Perském zálivu obnovit přibližně polovinu odstavených ropných polí už do dvou týdnů od chvíle, kdy se znovu plně obnoví doprava přes Hormuzský průliv. To je pro trh důležitý signál, protože právě bezpečný průchod touto trasou je zásadní pro návrat těžby i exportu k normálu.
IEA zároveň uvedla, že během dalšího měsíce by se obnova mohla zvýšit až na 80 % předválečné úrovně. Tempo ale bude záviset na tom, zda firmy dokážou rychle zajistit pracovní sílu, dodavatele a obnovit narušené dodavatelské řetězce. Zbývajících 20 % produkce bude podle agentury obtížnější spustit, mimo jiné kvůli poklesu tlaku v některých nalezištích a dalším technickým omezením.
Klíčovým faktorem zůstává samotný Hormuzský průliv, jehož fungování výrazně zkomplikovala americká blokáda a předchozí omezení ze strany Íránu. Právě uzavření této strategické trasy donutilo země regionu omezit těžbu, protože se rychle plnily skladovací kapacity a ropa nemohla plynule odcházet na světové trhy. Některé státy navíc podle dostupných informací snížily produkci předem, aby po skončení konfliktu mohly obnovit provoz rychleji.
IEA upozorňuje, že před samotným restartem těžby bude nejprve nutné dostat z Perského zálivu již naložené tankery. Následně budou moci další lodě začít znovu nakládat ropu a postupně odčerpávat zásoby z přístavů. Bez jasného nakládacího programu a dostatečné dostupné skladovací kapacity podle agentury nebude možné efektivně obnovit ani těžbu, ani zpracování ropy.
Rozsah odstavené produkce je přitom značný. Podle odhadů se v dubnu mohlo zastavit více než 9 milionů barelů denně z klíčových zemí regionu, jako jsou Saúdská Arábie, Kuvajt a Spojené arabské emiráty. Samotná IEA odhaduje, že už v březnu bylo u členů skupiny OPEC+ v Perském zálivu odstaveno přibližně 8,9 milionu barelů denně.
Pro investory je tato zpráva důležitá hlavně proto, že naznačuje možnost relativně rychlého návratu části nabídky na trh. To by mohlo pomoci zmírnit tlak na ceny ropy, pokud se geopolitická situace skutečně stabilizuje. Současně ale zůstává zřejmé, že úplný návrat k normálu nebude okamžitý a trh bude nadále citlivý na jakékoli komplikace v dopravě nebo bezpečnostní situaci v regionu.
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Graf dne: Bitcoin roste k úrovni 75 tisíc USD, protože americký dolar oslabuje 📈 (14.04.2026)
Ekonomický kalendář: report o americkém PPI a projevy centrálních bankéřů v centru pozornosti
Ranní shrnutí: sentiment na Wall Street mírně polevuje, americký dolar je pod tlakem (14.04.2026)
Americká blokáda Íránu: uklidnění na ropě může být jen dočasné 🛢️
