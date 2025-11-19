Ocado čelí prudkému propadu akcií po oznámení Krogeru o uzavření robotických skladů v USA

Akcie britské online supermarketové a technologické skupiny v úterý prudce oslabily o 17,4 %, když její klíčový americký partner Kroger oznámil, že v lednu 2026 uzavře tři automatizované sklady. Tato zpráva znamená tvrdou ránu pro investiční příběh Ocada, který na modelu centralizovaných logistických center založil svou mezinárodní expanzi.
Společnost Ocado současně oznámila, že v důsledku těchto uzavření přijde o zhruba 50 milionů dolarů ročních poplatků, což dále prohlubuje letošní ztrátu akcií na 40,5 %. Přitom během pandemie COVID-19 v roce 2020 dosahovala tržní kapitalizace firmy až 21,7 miliardy liber, čímž překonala i britského lídra Tesco – nyní se však hodnota společnosti propadla pod 2 miliardy liber.
Kroger mění strategii – robotické sklady nevydělávají
Kroger uzavírá sklady v Marylandu (Frederick), Wisconsinu (Pleasant Prairie) a na Floridě (Groveland), protože neplnily očekávané finanční výsledky. Namísto toho chce řetězec posílit expresní doručování ve spolupráci s firmami jako Instacart, DoorDash a Uber Eats.
Podle analytika Cliva Blacka ze Shore Capital jde o „drtivou ránu pro důvěryhodnost celého obchodního modelu Ocado“, který se ukazuje jako neefektivní mimo hustě osídlené a bohaté městské oblasti. Dodal, že celkový adresovatelný trh Ocada se tím výrazně zúžil.
Analytik William Woods z Bernstein dodává, že po tomto kroku nebude pro Ocado jednoduché získat další významné partnery v USA. Přitom ještě v létě CEO Ocada Tim Steiner označil americký trh za "obrovskou příležitost".
Ocado očekává náhradu, ale budoucnost v USA je nejistá
Ocado uzavřelo s Krogerem strategickou dohodu v roce 2018, která předpokládala vybudování 20 robotických skladů (CFC). Doposud bylo zprovozněno osm z nich, z nichž tři budou uzavřeny a další dvě plánované (Charlotte a Phoenix) pravděpodobně nebudou vůbec dokončeny.
Kroger nadále provozuje zbývajících pět CFC, ale monitoruje jejich výkonnost a zvažuje další kroky. Ocado uvedlo, že očekává více než 250 milionů dolarů jako kompenzaci za předčasné ukončení spolupráce, zatímco Kroger zaúčtuje odpis ve výši 2,6 miliardy dolarů a očekává, že změna strategie zvýší ziskovost e-commerce segmentu o 400 milionů dolarů do roku 2026.
Graf OCDO.UK (D1)
Akcie společnosti Ocado se i nadále nacházejí pod výrazným prodejním tlakem a aktuálně se akcie obchodují okolo 1,8335 GBP. Z technického pohledu se cena stále drží hluboko pod klouzavými průměry – EMA 50 (2,34 GBP) i SMA 100 (2,70 GBP) – což potvrzuje dlouhodobý sestupný trend. RSI osciluje na hodnotě 31,8, tedy těsně nad přeprodanou zónou, což může naznačovat prostor pro krátkodobý technický odraz, ale bez zásadní změny trendu.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Babcock posiluje pozici: zisk roste, fregaty míří k novým kontraktům
Bradesco roste nejrychleji mezi brazilskými bankami – obrat pod vedením Noronhy přináší ovoce
Asos pod tlakem: propad tržeb i akcií, slevová strategie zůstává mimo hru
Telefónica získala od UEFA vysílací práva na evropské soutěže za 1,5 mld. EUR
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.