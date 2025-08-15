Odchod generální ředitelky Opendooru pohání akcie vzhůru v rámci mánie kolem „meme“ akcií

Technologická realitní společnost Opendoor Technologies oznámila, že generální ředitelka a předsedkyně představenstva Carrie Wheeler s okamžitou platností odstupuje z funkce. Tato změna ve vedení vyvolala růst akcií firmy, což odráží obnovený zájem investorů v rámci širší internetové investiční vlny.
Změna ve vedení a přechodné období
Carrie Wheeler, která převzala vedení v těžkém období, dovedla Opendoor k prvnímu kvartálu s kladným EBITDA po třech letech. V pátek oznámila rezignaci, přičemž jako důvod uvedla vysoký vnější zájem o společnost a přesvědčení, že urychlení plánu nástupnictví je v nejlepším zájmu firmy. Do konce roku 2025 bude ještě působit jako poradkyně představenstva.
Shrisha Radhakrishna, dosavadní technický a produktový ředitel od konce roku 2024, byl jmenován prezidentem a dočasným lídrem. Díky své technologické expertize ze společností jako LegalZoom či Intuit a úspěšnému zavádění inovací (např. služba Cash Plus) je vnímán jako klíčová postava pro další etapu vývoje Opendooru. On a finanční ředitel Selim Freiha nyní podléhají přímo představenstvu, které hledá nového CEO.
Reakce trhu a investiční dynamika
Trh reagoval rychle – akcie Opendooru po oznámení posílily o 8–9 %. Již předtím rostly díky „meme“ spekulacím na sociálních sítích, kde je podporovali investoři jako Eric Jackson nebo Anthony Pompliano. Od července tak akcie vzrostly o 200–470 %, v závislosti na zdroji.
Strategický směr uprostřed volatility
Navzdory předchozímu optimismu odhalily výsledky za druhé čtvrtletí přetrvávající slabiny – chybějící růst tržeb a mírné zklamání ziskem vyvolaly pokles akcií o více než 25 % z červencových maxim. Vedení však klade důraz na nové produkty (jako Cash Plus), využití datové analytiky a zlepšení základních operací, což naznačuje posun směrem ke stabilizaci.
Výhled
Tato změna ve vedení může znamenat bod zlomu. Zatímco zájem z „meme“ komunity přinesl nový impuls, dlouhodobý úspěch Opendooru závisí na schopnosti naplnit strategické cíle. Klíčové bude udržet technologické inovace, zefektivnit provoz a obstát v konkurenčním realitním trhu. Nadcházející měsíce rozhodnou, zda se jedná o trvalé posílení, nebo pouze o rizikovou bublinu podpořenou virální popularitou.
