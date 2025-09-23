Ørsted slaví právní vítězství v USA – projekt Revolution Wind může pokračovat

Americký federální soudce povolil dánské společnosti Ørsted a jejímu partnerovi Skyborn Renewables pokračovat ve výstavbě offshore větrného parku Revolution Wind, jehož realizace byla pozastavena kvůli příkazu předchozí administrativy Donalda Trumpa. Rozhodnutí soudce okamžitě vyvolalo prudký růst akcií Ørsted – ty se na burze v Kodani zvedly až o 12 %.
Pozadí případu
Projekt Revolution Wind, nacházející se přibližně 24 kilometrů od pobřeží Rhode Islandu, má dodávat elektřinu do států Rhode Island a Connecticut. V době přerušení prací bylo již hotovo asi 80 % stavby – bylo instalováno 45 z plánovaných 65 turbín a všechny základy byly na svém místě.
Americký úřad BOEM (Bureau of Ocean Energy Management) zastavil práce koncem srpna kvůli „obavám o národní bezpečnost“, které však nebyly blíže specifikovány. Ørsted a Skyborn do projektu investovali nebo se zavázali investovat přibližně 5 miliard dolarů. Společnosti varovaly, že každodenní zpoždění stojí asi 2 miliony dolarů a zrušení projektu by mohlo způsobit ztráty přesahující 1 miliardu USD.
Soudní rozhodnutí a reakce trhu
Dne 22. září vydal soudce Royce Lamberth z okresního soudu ve Washingtonu předběžné opatření, které výstavbu opět povolilo. Uvedl, že další zdržení by způsobilo „nenapravitelnou újmu“ a že rozhodnutí úřadů bylo právně sporné.
Na tuto zprávu akcie Ørsted reagovaly prudkým růstem – zpočátku o 12 %. Později během dne se růst stabilizoval, ale stále zůstával významný. Analytici okamžitě poukázali na to, že se tím snižuje riziko možného snížení úvěrového ratingu společnosti, které hrozilo kvůli rozpočtovým tlakům a nákladovým problémům. Zdroj: xStation5
Význam a další výzvy
Toto právní vítězství sice představuje důležitý milník, ale společnost Ørsted stále čelí několika problémům:
Rozhodnutí soudu je předběžné a je možné, že v budoucnu dojde k dalším právním sporům.
Regulace v USA zůstává nestabilní, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů.
Ørsted nedávno zahájil emisí akcií s cílem získat asi 60 miliard dánských korun (cca 9,4 miliardy USD) pro zajištění likvidity.
Náklady zůstávají vysoké kvůli inflaci, úrokovým sazbám a problémům v dodavatelských řetězcích.
Obnovení výstavby přináší Ørsted nejen finanční úlevu, ale i důležitý precedens pro další obnovitelné projekty v USA. Tento případ může posílit důvěru investorů i dalších developerů, že i rozhodnutí zdůvodněná národní bezpečností lze úspěšně napadnout právní cestou.
