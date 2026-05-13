OIL: EIA ukazuje na hlubší nabídkový šok, než se očekávalo 🔎

Ceny ropy zůstávají velmi citlivé na vývoj na Blízkém východě. Brent a WTI se i přes dnešní mírný pokles stále drží kolem 100 USD za barel. Trh nadále podporují pokračující výpadky v okolí Hormuzského průlivu, kde blokáda stále omezuje významnou část globálních dodávek. Ceny začaly mírně klesat po třech dnech růstu v řadě, protože investoři hledají jasnější informace ohledně křehkého příměří a nadcházejícího summitu Trump–Si v Číně.
Nejnovější prognózy EIA ukazují na mnohem hlubší a déle trvající nabídkový šok, než se dříve očekávalo. Agentura nyní předpokládá, že Hormuzský průliv zůstane fakticky uzavřený až do konce května, přičemž ztráty dodávek ropy z Blízkého východu mají tento měsíc dosáhnout vrcholu kolem 10,8 milionu barelů denně. V důsledku toho se očekává, že globální zásoby letos klesnou o 2,6 milionu barelů denně, což je výrazně větší pokles než v předchozích prognózách. EIA očekává, že Brent bude v květnu a červnu v průměru kolem 106 USD za barel, než ve čtvrtém čtvrtletí klesne směrem k 89 USD, jak se bude regionální produkce postupně obnovovat. Agentura zároveň varuje, že pokud narušení dodávek potrvá o jeden další měsíc déle, ceny by mohly dočasně vzrůst o dalších 20 USD za barel.
Vysoké ceny zároveň stále více zatěžují výhled poptávky. EIA snížila prognózu růstu globální poptávky po ropě na pouhých 200 tisíc barelů denně v letošním roce z předchozích 600 tisíc. Důvodem je destrukce poptávky způsobená vysokými náklady na energie. Dražší paliva se již promítají do širších inflačních obav, což komplikuje výhled pro spotřebitele, centrální banky i americkou ekonomiku.
