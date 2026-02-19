OIL: ropa roste kvůli eskalaci napětí mezi USA a Íránem ⚔️

Ropa WTI aktuálně posiluje o 1,30 % na 65,90 USD za barel. Brent se obchoduje nad úrovní 70 USD. Eskalace napětí mezi USA a Íránem opět zvýšila geopolitickou rizikovou prémii.
Zprávy o patové situaci v diplomatických jednáních a rostoucí vojenské aktivitě USA v regionu zvýšily obavy z možného úderu na Írán. Investoři před víkendem budují dlouhé pozice v obavě, že případné narušení provozu v Hormuzském průlivu by mohlo výrazně omezit globální nabídku. Ačkoli předchozí epizody napětí nevedly k trvalému růstu cen, analytici varují, že podcenění současného rizika by mohlo být chybou, zejména když Írán naznačuje možnost útoků na energetickou infrastrukturu v případě další eskalace.
Makroekonomické prostředí situaci dále komplikuje. Zápis ze zasedání Fedu ukázal, že tvůrci měnové politiky zůstávají opatrní ohledně snižování sazeb a někteří připouštějí i možnost opětovného zpřísnění, pokud by inflace přetrvávala – což podporuje dolar a výnosy amerických dluhopisů. Zároveň může očekávané rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ohledně cel výrazně změnit výhled hospodářského růstu a poptávky po ropě. Pozitivní pro-růstové překvapení, například zrušení cel, by mohlo ceny ropy dále podpořit, zatímco slabá makrodata nebo jestřábí signály z Fedu by mohly růst omezit navzdory geopolitickému napětí.
Z technického pohledu se ropa výrazně odrazila od supportu v pásmu 62–63 USD a nyní testuje klíčovou rezistenci v oblasti 66–67 USD. Jasné proražení této úrovně by otevřelo prostor směrem k 70,50 USD a mohlo by dále zvýšit geopolitickou prémii v cenách. Bez zřetelné eskalace konfliktu však může trh zůstat v dosavadním pásmu a vyvažovat titulková rizika s makroekonomickými fundamenty.
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Nejvyšší soud zastavil Trumpova cla – ale na jak dlouho?
Tři trhy ke sledování příští týden (20.02.2026)
Zklamání pro Trumpa, odolnost pro ostatní: Pravda o HDP USA 🇺🇸
BREAKING: Globální cla Donalda Trumpa zrušena Nejvyšším soudem USA 🚨
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.