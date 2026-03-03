On Holding hlásí rekordní tržby, akcie přesto klesají o více než 10 % 👟

Švýcarská společnost On Holding, která je obchodovaná na americkém trhu, poprvé překonala na tržbách hranici 3 miliard CHF. Výrobce sportovní obuvi a oblečení vykázal čisté tržby ve výši 3,0 miliardy CHF, což představuje meziroční růst o 30 %. Při přepočtu na konstantní měnový kurz dosáhlo tempo růstu dokonce 35,6 %.Ani silná čísla však investory nepřesvědčila. Po zveřejnění výsledků akcie společnosti oslabily o více než 10 %. Trh reagoval zejména na slabší výhled a pokles čistého zisku, přestože provozní ukazatele zůstávají velmi silné. Ve 4. kvartále vzrostly tržby o 22,6 % na 743,8 milionu CHF a překonaly očekávání Wall Street, která počítala s 724,3 milionu CHF. Růst zaznamenaly jak přímé prodeje zákazníkům, tak velkoobchodní kanály, které ve čtvrtém čtvrtletí vykázaly dvoucifernou expanzi. Společnost zakončila fiskální rok s hotovostí přesahující 1 miliardu CHF.
Ziskovost dosáhla rekordních úrovní. Hrubá marže ve čtvrtém čtvrtletí stoupla na historické maximum 63,9 %, za celý rok pak činila 62,8 %. Upravená EBITDA marže za fiskální rok 2025 dosáhla 18,8 %. Přesto čistý zisk i zisk na akcii meziročně i sekvenčně kleslal. Management pokles přičítá zvýšeným reinvesticím do dalšího rozvoje firmy. Z regionálního pohledu byla největším tahounem oblast Asie a Pacifiku, kde se tržby přibližně zdvojnásobily. Vedení společnosti označilo APAC za klíčový motor další expanze v roce 2026. Silně rostl také segment oblečení a doplňků, který již tvoří 7 % celkových tržeb firmy. On Holding zároveň rozšířil svou maloobchodní síť na téměř 70 vlastních prodejen po celém světě.
Výhled na fiskální rok 2026 však investory zklamal. Očekávané tržby zaostaly za odhady analytiků a management upozornil, že pohyby měnových kurzů mohou ubrat z růstu. Očekávaná EBITDA marže pro rok 2026 se nicméně pohybuje v souladu s odhady trhu. Analytická společnost William Blair po výsledcích potvrdila doporučení „Outperform“. Podle ní se akcie obchodují přibližně za desetinásobek předběžného odhadu upravené EBITDA pro rok 2027.
Graf ONON.US (H1)
Zdroj: xStation05
