OPEC+ otevírá kohouty jen naoko. O osudu ropy rozhoduje Hormuz 🛢️

- OPEC+ zvýší kvóty o 206 tisíc barelů denně, ale reálný dopad je zatím minimální.
- Kvůli omezení v Hormuzu z trhu vypadlo až 12–15 milionů barelů denně.
- Saudi Aramco zvedla ceny pro Asii na rekordní prémii, což potvrzuje napětí na trhu.
- Irák testuje obnovení exportu přes Hormuz, ale odběratelé zatím zůstávají opatrní.
Skupina OPEC+ se v neděli dohodla na zvýšení těžebních kvót o 206 tisíc barelů denně pro květen. Na první pohled jde o růst nabídky, ve skutečnosti ale trh příliš neuklidní. Hlavní producenti v Perském zálivu totiž kvůli válce mezi USA, Izraelem a Íránem stále narážejí na zásadní omezení vývozu přes Hormuzský průliv.
Právě uzavření či silné omezení tohoto klíčového námořního koridoru způsobilo jeden z největších ropných šoků v moderní historii. Z trhu podle odhadů vypadlo až 12 až 15 milionů barelů denně, tedy přibližně 15 % globální nabídky. Ve srovnání s tím je květnové navýšení OPEC+ spíše technickým signálem, že kartel chce být připraven zvýšit produkci ve chvíli, kdy se situace v průlivu stabilizuje.
Ceny ropy mezitím vystřelily téměř k 120 USD za barel a tlak se přelévá i do cen pohonných hmot. Analytici navíc upozorňují, že pokud by omezení v Hormuzu pokračovalo i v dalších týdnech, ropa by se mohla dostat i nad 150 USD za barel. To by znamenalo další zátěž pro spotřebitele, firmy i vlády, které už nyní řeší dopady dražších energií.
Dalším důkazem napětí na trhu je krok společnosti Saudi Aramco, která zvýšila cenu své klíčové ropy Arab Light pro Asii na rekordní prémii 19,50 USD nad regionální benchmark. Saúdská Arábie sice část exportů přesměrovala mimo Perský záliv přes terminál Yanbu u Rudého moře, ale ani tato trasa nedokáže plně nahradit běžný vývoz. Aramco navíc omezuje produkci těžších druhů ropy a soustředí se hlavně na lehčí barely.
Jistou naději přinesl Irák, který oznámil odběratelům v Asii, že jeho ropa může Hormuzem znovu procházet díky íránské výjimce. Přes průliv už podle dostupných informací prošel tanker s iráckou ropou, trh ale zůstává opatrný. Kupci chtějí jasnější garance bezpečnosti a není jisté, zda se provoz skutečně obnoví ve větším rozsahu.
Celkově tak platí, že rozhodnutí OPEC+ samo o sobě trh nezachrání. Dokud nebude Hormuzský průliv plně průchodný a poškozená infrastruktura v regionu opravena, zůstane nabídka ropy napjatá a volatilita vysoká.
Graf OIL (H4)
Cena ropy Brent se aktuálně pohybuje kolem 109,35 USD a po předchozím silném růstu zůstává v pozitivním technickém nastavení. Trh se drží nad klouzavými průměry EMA 50 na 104,58 USD i SMA 100 na 102,86 USD, což potvrzuje pokračující převahu kupců. Ropa se zároveň obchoduje nad hladinou 61,8 % Fibonacciho retracementu na 104,89 USD, která nyní funguje jako důležitá podpora, zatímco nejbližší rezistence leží na 111,37 USD u úrovně 78,6 % retracementu. Pokud by došlo k jejímu proražení, otevřel by se prostor pro růst směrem k předchozímu maximu na 119,62 USD. CCI na 90,2 ukazuje na silné nákupní momentum, i když se trh již dostává do zóny, kde může krátkodobě zpomalit. Momentum 103,64 navíc potvrzuje pokračující růstovou sílu. Po průrazu klesající trendové linie, která trh omezovala v první polovině března, se sentiment výrazně zlepšil a ropa postupně vytváří vyšší minima i vyšší maxima. Krátkodobě tak zůstává výhled spíše býčí, ale další směr bude záviset hlavně na tom, zda cena dokáže překonat pásmo kolem 111–112 USD, nebo zda se vrátí k otestování podpory v oblasti 105 USD.
Zdroj: xStation5
