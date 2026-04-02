OPEC+ zvažuje vyšší těžbu, trh sleduje osud Hormuzu 🌍

- OPEC+ zřejmě v neděli projedná další zvýšení těžby ropy.
- Cílem je připravit trh na případné znovuotevření Hormuzského průlivu.
- Cena ropy kvůli výpadkům dodávek vyskočila téměř na 120 USD za barel.
- Část členů má omezený prostor pro růst produkce, jiní navyšují export mimo Hormuz.
Skupina OPEC+ bude podle zdrojů na nedělním jednání pravděpodobně zvažovat další zvýšení těžby ropy. Tento krok by měl producentům umožnit rychleji navýšit dodávky ve chvíli, kdy se znovu otevře Hormuzský průliv, klíčová trasa pro světový obchod s ropou, kterou nyní ochromuje válka mezi USA, Izraelem a Íránem.
Na posledním zasedání ze začátku března se osm hlavních členů OPEC+ dohodlo na jen mírném zvýšení produkce o 206 tisíc barelů denně pro duben. Tehdy ještě převládaly obavy z převisu nabídky. Od té doby se ale situace dramaticky změnila a konflikt na Blízkém východě způsobil podle trhu největší narušení dodávek ropy v historii.
Největší producenti v čele se Saúdskou Arábií, Irákem, Kuvajtem a Spojenými arabskými emiráty museli omezit těžbu kvůli faktickému uzavření Hormuzu, přes který běžně prochází více než 20 % světové přepravy ropy. Cena ropy proto vystřelila téměř na 120 dolarů za barel, tedy na nejvyšší úroveň za poslední čtyři roky. Situaci navíc zhoršují i výpadky ruské produkce po útocích dronů.
Podle zdrojů by OPEC+ mohl schválit zvýšení těžebních kvót, které by zatím nemělo okamžitý dopad na reálné dodávky, ale vyslalo by trhu důležitý signál. Kartel by tím ukázal, že je připraven reagovat a zvýšit produkci hned, jakmile se obnoví možnost bezpečně přepravovat ropu přes Hormuz. Jinými slovy, šlo by spíše o papírovou připravenost než o okamžité zaplavení trhu novými barely.
Možnosti rychlého navýšení produkce ale nejsou u všech členů stejné. Zatímco některé země mají exportní trasy mimo Hormuz, jiné mají prostor pro růst jen omezený. Saúdská Arábie například posílila vývoz přes přístav Yanbu u Rudého moře, kde export dosáhl asi 4,6 milionu barelů denně, tedy téměř maxima. Spojené arabské emiráty zase navyšují export z Fudžajry, která leží mimo průliv, a jejich březnový vývoz ropy a kondenzátu vzrostl na 1,61 milionu barelů denně z únorových 1,17 milionu.
Na trhu však nepanuje úplná shoda. Vedle scénáře dalšího zvýšení těžby se objevují i názory, že by OPEC+ mohl dočasně pozastavit další měsíční navyšování, protože současná exportní omezení stejně neumožňují dostat na trh výrazně více ropy. Nedělní jednání tak bude důležité nejen pro kvóty na květen, ale i pro to, jak kartel vyhodnotí další vývoj konfliktu a schopnost trhu absorbovat nové dodávky.
Celkově je patrné, že ropný trh nyní potřebuje každou dostupnou barelovou kapacitu. OPEC+ se proto snaží zachovat flexibilitu a zároveň uklidnit investory, že v případě obnovení exportních tras bude připraven reagovat.
Graf OIL.WTI (D1)
Cena ropy WTI zůstává v býčím trendu a aktuálně se pohybuje kolem 110,52 USD za barel. Po prudkém růstu z první poloviny března sice trh přešel do krátkodobé konsolidace, ale kupci si udrželi kontrolu a cena znovu míří vzhůru. Cena ropy se nadále drží výrazně nad klouzavými průměry, když EMA 50 leží na úrovni 83,97 USD a SMA 100 kolem 69,33 USD. To potvrzuje, že střednědobý i dlouhodobější trend zůstává jednoznačně růstový. CCI se pohybuje na vysoké hodnotě kolem 182,2, což ukazuje na silný růstový impuls, ale zároveň i na riziko krátkodobého přehřátí trhu. Také Momentum 125,8 zůstává výrazně nad neutrální úrovní, což potvrzuje pokračující sílu kupců po předchozí konsolidaci. Trh tak znovu nabírá dynamiku po krátké pauze.
Z pohledu cenových úrovní bude nyní klíčové, zda ropa dokáže stabilně prorazit nad oblast 114–115 USD. Pokud se to podaří, trh by mohl znovu otestovat hlavní rezistenci poblíž 119,51 USD, která na grafu představuje nejbližší výrazný cíl. Naopak při vybírání zisků by první důležitější podpora mohla ležet v pásmu kolem 103 až 97 USD, kde se cena v posledních týdnech několikrát stabilizovala.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.