OpenAI dokončilo prodej akcií, hodnota společnosti vzrostla na 500 miliard USD

Společnost OpenAI dokončila rozsáhlý sekundární prodej akcií, při kterém současní a bývalí zaměstnanci prodali akcie v hodnotě přibližně 6,6 miliardy USD. Na základě této transakce je nyní OpenAI oceněna na přibližně 500 miliard USD, čímž se řadí mezi nejhodnotnější soukromé technologické firmy na světě.
Toto ocenění představuje dramatický nárůst oproti předchozím odhadům z roku 2025, které se pohybovaly kolem 300 miliard USD. Obchod přilákal významné investory, včetně společností SoftBank, Thrive Capital, Dragoneer Investment Group, MGX ze Spojených arabských emirátů a T. Rowe Price. OpenAI povolila prodej akcií až za více než 10 miliard USD, přičemž řada oprávněných zaměstnanců se rozhodla své akcie neprodat, což svědčí o důvěře v budoucnost firmy.
Co stojí za prudkým růstem hodnoty
Klíčovým faktorem, který žene zájem investorů, je rychlý růst tržeb. OpenAI údajně vydělala 4,3 miliardy USD již v první polovině roku 2025, čímž překonala celoroční příjmy z předchozího roku. Tento trend ukazuje na rostoucí rozsah podnikání a rychlejší monetizaci AI služeb.
Obchod také odráží širší investiční horečku v oblasti umělé inteligence. Investoři se snaží získat podíly ve firmách, které mohou ovládnout budoucí infrastrukturu a aplikace AI. OpenAI má díky svým pokročilým modelům a produktům, jako je ChatGPT, silnou konkurenční výhodu.
Dalším motivem byla snaha udržet si talent a nabídnout likviditu zaměstnancům, aniž by bylo nutné vstoupit na burzu. Prodej akcií umožnil zaměstnancům realizovat zisky, aniž by se firma musela stát veřejně obchodovatelnou společností.
Důsledky a výzvy do budoucna
S oceněním 500 miliard USD OpenAI překonala konkurenci na soukromém trhu, včetně SpaceX, která je oceněna na přibližně 400 miliard USD. Někteří analytici naznačují, že tento krok může být předzvěstí budoucího vstupu na burzu nebo změny organizační struktury.
Růst tohoto rozsahu však přináší i výzvy – udržení bezpečnosti modelů, zvládnutí regulatorních požadavků, vysoké náklady na infrastrukturu a tlak konkurence. OpenAI se bude muset nadále prosazovat proti rivalům jako Google, Meta, Anthropic a dalším.
Navíc zůstává otázkou budoucnost právní struktury společnosti. OpenAI vznikla jako nezisková organizace s „omezeným ziskem“. Spekuluje se o možné transformaci na veřejně prospěšnou korporaci, která by umožnila snadnější získávání kapitálu a případný vstup na burzu.
