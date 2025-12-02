OpenAI vyhlásilo „code red“: ChatGPT musí znovu získat náskok před Googlem

-
Zda slibovaná vylepšení ChatGPT skutečně dorazí v nejbližších týdnech.
-
Reakce konkurence — zejména Googlu a Anthropic.
-
Jak se změní uživatelské chování a zájem firem.
-
Dopad na financování a reputaci OpenAI.
-
Společnost OpenAI čelí stále silnějšímu konkurenčnímu tlaku ze strany Googlu, Anthropic a dalších technologických hráčů. Generální ředitel Sam Altman v interním memorandu oznámil vyhlášení „code red“ — tedy stavu nejvyšší pohotovosti, v jehož rámci firma přesouvá své kapacity zpět ke zlepšení hlavního produktu: ChatGPT.
Důvody k alarmu
Google nedávno představil novou verzi svého modelu Gemini, která v průmyslových testech překonala model GPT‑5 od OpenAI. Zároveň roste popularita konkurenta Anthropic, zejména mezi firemními zákazníky.
OpenAI kvůli tomu pozastavuje rozvoj dalších projektů — včetně reklamních nástrojů, AI agentů pro zdravotnictví či nákupy a osobního asistenta s názvem Pulse. Všechny zdroje mají být nyní soustředěny na zkvalitnění ChatGPT.
Kde se firma chce zlepšit
-
Personalizace — ChatGPT má být „osobnější“ a lépe reagovat na konkrétní uživatele.
-
Rychlost a stabilita — zkrácení odezvy, snížení výpadků a vyšší spolehlivost.
-
Rozsah odpovědí — chatbot má zvládat širší spektrum otázek a úloh.
Každodenní koordinační hovory, dočasné přesuny týmů a interní reorganizace mají vést ke zrychlenému vývoji.
Dopady a důsledky
OpenAI má sice přes 800 milionů aktivních uživatelů týdně, ale firma zůstává nezisková a její ambice do roku 2030 počítají s potřebou dosáhnout až 200 miliard USD ročních tržeb, aby se dostala do zisku.
S rostoucími náklady na datová centra a investicemi do infrastruktury (ve spolupráci s Microsoftem, Nvidií či Oraclem) je pro firmu klíčové udržet si tržní pozici.
Zdržení monetizačních plánů může být strategicky správné, pokud povede k posílení důvěry uživatelů a zlepšení produktu — což je nutné pro dlouhodobé přežití na trhu.
