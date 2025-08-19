Opendoor na vlně volatility: akcie prudce kolísají během hledání nového generálního ředitele

Akcie společnosti Opendoor Technologies zaznamenávají výrazný růst, přičemž za letošek vyskočily o více než 137 %, přičemž samotný srpen přidal dalších 107 %. Tento „meme‑stock“ fenomén pomohly nastartovat výzvy aktivistických investorů k větší strategické změně a soustředění na umělou inteligenci.
Zdroj: xStation5
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Odchod CEO Carrie Wheeler a tlak aktivistů
CEO a předsedkyně představenstva, Carrie Wheeler, oznámila svůj odchod ze vedení společnosti, což vyvolalo nadšení zejména mezi retailovými investory a podporovateli, jako je Eric Jackson z EMJ Capital. Společnost jmenovala Shrishu Radhakrishnu, šéfa technologií a produktů, do role výkonného prezidenta a dočasného vedení. Jackson tento krok označil za vítaný, zároveň vyzval k návratu zakladatelské DNA společnosti a předpokládal urgentní změny v obchodním modelu i vedení firmy.
Přehodnocení obchodního modelu i putování k AI
Eric Jackson rovněž prosazuje přechod Opendooru od modelu přímého nákupu domů („iBuyer“) k asset‑light modelu podobnému Airbnb – platformě, která sama žádný vlastněný majetek nevlastní. Podle Financial Times vedení Opendooru hledá strategii, jak zmírnit závislost na kapitálově náročném přístupu a proměnit firmu spíše v realitní tržiště.
Interimské vedení a další kroky
V rámci přechodu na nové vedení vykonává Shrisha Radhakrishna funkci interim presidenta. Společnost zahájila formální proces výběru nového generálního ředitele ve spolupráci s vyhledávací firmou Spencer Stuart. Carrie Wheeler zůstane součástí firmy jako poradkyně představenstva až do konce roku.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.