Oracle jmenuje dva nové CEO. Safra Catz odchází z vedení a přesouvá se do představenstva

Společnost Oracle oznámila zásadní změnu ve svém vedení. Dosavadní generální ředitelka Safra Catz odchází z funkce CEO a přesouvá se do role výkonné místopředsedkyně představenstva. Na její místo nastupují dva noví spolugenerální ředitelé – Clay Magouyrk a Mike Sicilia.
Clay Magouyrk byl dosud prezidentem divize Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Do firmy přišel v roce 2014 z Amazon Web Services a vedl rozvoj Oracle v oblasti infrastruktury.
Mike Sicilia vedl divizi Oracle Industries, která se zaměřuje na podnikové aplikace a specifická cloudová řešení pro jednotlivá odvětví. Do Oracle přišel v rámci akvizice Primavera Systems.
Zakladatel společnosti Larry Ellison zůstává předsedou představenstva a technologickým ředitelem. Ve svém prohlášení ocenil oba nové lídry jako zkušené a ověřené manažery.
Proč je to důležité
Akcie Oracle letos posílily o přibližně 85 %, především díky růstu v oblasti cloudových řešení a umělé inteligence. Společnost očekává, že tržby z Oracle Cloud Infrastructure budou dál růst – právě tato oblast bude jedním z hlavních zaměření nového vedení.
Zavedení dvou CEO má za cíl podpořit specializaci: Magouyrk se bude soustředit na infrastrukturu, zatímco Sicilia převezme vedení v oblasti průmyslových aplikací a AI řešení. Oracle tím reflektuje změny na trhu a tlak na agilitu ve vedení.
Možná rizika
Změny ve vedení vždy představují určitá rizika. Investoři budou sledovat, jak efektivně budou oba CEO spolupracovat a zda dokážou udržet dynamiku růstu, kterou za vlády Safry Catz společnost dosáhla.
Safra Catz je v historii Oracle klíčovou postavou – pod jejím vedením firma prošla výraznou transformací směrem ke cloudové infrastruktuře. Její odchod z operativního vedení znamená konec jedné éry, ale její přesun do představenstva zároveň zajišťuje kontinuitu.
Model dvou CEO bývá někdy kritizován za nejasnost rozhodovacích pravomocí a možné třenice. Oracle bude muset ukázat, že tato struktura je v jejím případě výhodou, nikoli překážkou.
