Pfizer vstupuje do boje s obezitou: Kupuje Metseru za až 7,3 miliardy dolarů

Společnost Pfizer oznámila akvizici biotechnologické firmy Metsera, která se zaměřuje na vývoj léčiv proti obezitě. Hodnota celé transakce může dosáhnout až 7,3 miliardy dolarů. Pfizer zaplatí 47,50 USD v hotovosti za akcii, čímž ocení Metseru na přibližně 4,9 miliardy dolarů, a dále až 22,50 USD za akcii bude vyplaceno v případě dosažení specifických klinických a regulatorních milníků.
Metsera zatím nemá žádné schválené produkty na trhu, ale její kandidát MET‑097i vykázal ve fázi II klinických testů průměrný váhový úbytek 11,3 % během 12 týdnů. Firma vyvíjí i perorální formulace a terapie na bázi amylinu.
Proč Pfizer tento krok podnikl
Tato akvizice přichází krátce poté, co Pfizer ukončil vývoj svého vlastního projektu v oblasti obezity (danuglipron), a to kvůli bezpečnostním problémům včetně poškození jater. Nákup Metsery firmě umožňuje získat přístup k pokročilejším kandidátům bez nutnosti začínat vývoj od nuly.
Trh s léčbou obezity je vysoce konkurenční – dominují mu společnosti jako Novo Nordisk a Eli Lilly. Pfizer se touto akvizicí snaží dohnat náskok. Odhady analytiků hovoří o tom, že hodnota trhu s léky na obezitu by mohla během několika let dosáhnout 90–150 miliard USD ročně.
Reakce trhu a načasování
Akcie Metsery po oznámení transakce posílily o přibližně 60 % v předobchodní fázi, což odráží optimismus investorů. Akcie Pfizeru vzrostly mírně. Dohodu již schválily správní rady obou společností, nyní čeká na souhlas regulačních orgánů a akcionářů Metsery. Uzavření transakce se očekává ve 4. čtvrtletí 2025. Zdroj: xStation5
Rizika a výzvy
Navzdory vysokému potenciálu nese transakce i řadu rizik:
-
Metsera zatím nemá žádný schválený produkt – výsledky z klinických fází se mohou lišit od reálné praxe.
-
Pfizer bude muset integrovat vývojové programy Metsery do své struktury a zvládnout náklady i časový harmonogram klinických zkoušek.
-
Konkurence je silná a aktivní – pacienti i regulační orgány budou hodnotit účinnost, bezpečnost, komfort dávkování i cenu.
