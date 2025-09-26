Oracle se stane jedním z akcionářů TikToku 🔎

- TikTok U.S. oceněn na přibližně 14 miliard USD
- Investorská skupina (Oracle, Silver Lake a MGX z Abú Dhabí) bude kontrolovat 45 % společnosti
- Oracle bude dohlížet na bezpečnost a zůstane poskytovatelem cloudových řešení
- Exekutivní příkaz poskytuje zhruba 120denní lhůtu k finalizaci dohody, schválení z Číny je stále nutné
Prezident Donald Trump podepsal exekutivní příkaz podporující rámec, který umožní TikToku nadále fungovat v USA, přičemž nová americká entita je oceněna na zhruba 14 miliard USD. Plán odkazuje na zákon z roku 2024, který vyžaduje, aby čínská společnost ByteDance odprodala kontrolní podíl v TikToku. Společnost si ponechá méně než 20 % vlastnictví, zatímco americká investorská skupina (včetně Oracle, Silver Lake a MGX) bude držet přibližně 45 %, se zbytkem podílů rozděleným mezi další stávající a nové investory. Bílý dům tento krok prezentuje jako řešení bezpečnostního problému, které zároveň zachová aplikaci dostupnou pro 170 milionů amerických uživatelů a splní požadavky na odprodej.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Provozní řízení nové joint venture (JV) se bude týkat amerických operací TikToku, přičemž klíčovou roli získá Oracle: společnost převezme odpovědnost za bezpečnostní operace (včetně ochrany dat) a zároveň zůstane poskytovatelem cloudové infrastruktury. Exekutivní příkaz zdůrazňuje americký dohled nad doporučovacím algoritmem, včetně přeučování a monitorování modelů ve spolupráci s bezpečnostními partnery USA. Trump uvedl, že plán projednal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Schválení čínských regulátorů zůstává nezbytnou podmínkou a jednání stále pokračují.
Americká administrativa odložila vynucování ustanovení o zákazu do 16. prosince 2025 a dokumenty k transakci stanovují zhruba 120denní lhůtu na dokončení změn vlastnické struktury.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.